NBA／溫班亞瑪24分鐘轟29分寫紀錄 馬刺痛宰拓荒者豪取8連勝

馬刺近期氣勢銳不可擋，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天僅出賽24分鐘就高效率攻下29分7籃板3助攻，搭配團隊出色的防守表現，最終以125比103大勝拓荒者，強勢收下8連勝。

根據數據網站《StatMuse》統計，溫班亞瑪寫下本季NBA球員上場不到25分鐘的單場最高得分紀錄，持續累積年度MVP的競爭本錢。

馬刺前一天才在沙加緬度拿下勝利，隨即轉往波特蘭，在「背靠背」出賽的情況下，仍展現強大壓制力。面對開季僅吞2敗、進攻效率高居聯盟第2的拓荒者，從開賽就掌握主導權，全場未曾落後，最多更取得35分領先。

溫班亞瑪延續近期火燙狀態，全場13投9中，包括三分球6投3中、罰球9投8中，繳出29分、7籃板的成績單。由於馬刺早早拉開差距，他在第四節完全沒有上場，僅用24分鐘就完成這場高效率的得分演出。

馬刺其他球員也有穩定貢獻，瓦賽爾（Devin Vassell）攻下15分，卡瑟爾（Stephon Castle）14分7籃板5助攻，替補出發的夏帕尼（Julian Champagnie）14分，哈波（Dylan Harper）則有13分7籃板4助攻。

比賽開局雙方一度陷入拉鋸，馬刺首節僅以22比20領先，不過第二節開始展現進攻深度，單節攻下42分，包括投進7記三分球，以及18罰17中的高效率罰球表現，半場結束取得64比49的15分領先。

進入下半場後，馬刺進攻火力全面爆發，第三節全隊27投18中，投籃命中率高達66.7%，單節狂轟45分。溫班亞瑪在這一節獨拿13分，其中一次補籃得手後，隨即在外線命中三分球，個人連得5分，幫助馬刺將領先擴大至84比59。

隨著比賽持續進行，馬刺攻勢絲毫沒有減弱，第三節剩下4分14秒時，哈波再度得分，讓球隊領先達到30分。三節打完，馬刺已經遙遙領先33分，比賽也淪為垃圾時間，總教練也決定讓所有先發球員在第四節休兵。

除了進攻端火力充足，馬刺在籃板爭奪上也以51比38取得明顯優勢，防守更是壓制拓荒者的重要關鍵。

拓荒者全場投籃命中率僅41.7%，三分球35投9中，命中率低至25.7%，不僅外線手感不佳，多次在籃下近距離出手也未能把握敗。

全隊得分最高的阿夫迪亞（Deni Avdija）僅拿15分，韓德森（Scoot Henderson）13分，里拉德（Damian Lillard）12分7助攻；值得一題的是，來自中國的長人楊瀚森今天有機會打滿第四節，繳出12分10籃板的表現，完成個人NBA生涯首次雙十。

馬刺接下來將獲得一天休息時間，隨後前往鳳凰城挑戰太陽，溫班亞瑪能否延續強勢表現，率領球隊繼續擴大連勝紀錄，勢必成為關注焦點。