聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞35歲後16度飆40分史上最多 勇士寫76年首見奇蹟開局

中央社／ 綜合報導
柯瑞35歲後累積16次單場攻下至少40分，躍居史上最多。 美聯社
柯瑞35歲後累積16次單場攻下至少40分，躍居史上最多。 美聯社

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天不但在延長賽連續切入得分幫助球隊擊敗難纏的魔術，締造7連勝佳績，更寫下個人年滿35歲後第16次單場攻下至少40分的壯舉，躍居史上最多。

柯瑞在延長賽倒數1分38秒連切帶罰完成一次三分打，助勇士120比118超前麼魔術，隨後又在比賽剩不到一分鐘上籃得手，全場繳出41分、6籃板、6助攻，率勇士126比119力退魔術，開幕3連敗後強取7連勝。

勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在延長賽投進關鍵三分球，全場貢獻23分8籃板，也是勇士贏球功臣。他前一天才分享一段影片，記錄自己送給母親一棟加州房屋的過程。

勇士開季一度吞下3連敗，之後7戰皆捷，打出自2025年3月3日至15日取得7連勝以來，球隊最長的連勝紀錄。另外，數據統計顯示，勇士成為自1950-51賽季塞爾蔕克以來聯盟首支在開季吞下0勝3敗後連拿7勝的球隊。

這是柯瑞本季第2度單場砍下至少40分，近5場比賽則有4場至少拿下30分。這也是現年38歲的他，在35歲之後已經累積16次單場至少40分，獨居NBA史上之冠。詹姆斯（LeBron James）以15次居次，喬丹（MichaelJordan）則有12次。

根據數據統計，生涯進入第18個球季的柯瑞，成為史上第7位累積至少2萬6000分、5000籃板及6000助攻的球員。

柯瑞 勇士 NBA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／柯瑞狂轟41分加致勝上籃 勇士延長賽退魔術奪7連勝

NBA／沒有柯瑞勇士照拿4連勝 菜鳥倫德伯格狂轟37分創紀錄

NBA／從落後25分到大勝湖人17分！柯瑞領軍勇士3連勝 狂寫聯盟新紀錄

NBA／狂寫史上首見全能紀錄 唐西奇場均轟37.7分傲視群雄

相關新聞

NBA／轟41分締造神紀錄超越喬丹、詹皇 柯瑞喊「非常榮耀」

38歲的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天再展球星價值，連同延長賽在內的最後7分多鐘就狂轟17分，以全場41分的數據率隊126：119擊敗魔術隊，締造另一項史上第一成就，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）大讚表現實在「卓越」。

NBA／「沒有媽媽就沒有今天的我」 勇士菜鳥首筆薪水送新房報恩超感人

金州勇士本季開季最受矚目的新星，莫過於23歲菜鳥前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。這位直到高中最後一年才開始接受正規籃球訓練的年輕球員，踏入NBA後迅速展現驚人實力，如今更用實際行動感謝一路支持自己的母親。他近日在個人首支YouTube影片中，公開送給母親一棟全新住宅的驚喜過程，溫馨畫面引發關注。

NBA／詹姆斯洛杉磯住家驚傳遭闖 警方逮到一男子

本季從湖人隊轉戰76人隊的NBA超級球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），位於洛杉磯的住家驚傳遭人闖入，洛杉磯警察局發言人證實，一名男子美國時間周五晚間在詹姆斯的洛杉磯住家遭逮捕。

NBA／溫班亞瑪24分鐘轟29分寫紀錄 馬刺痛宰拓荒者豪取8連勝

馬刺近期氣勢銳不可擋，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天僅出賽24分鐘就高效率攻下29分7籃板3助攻，搭配團隊出色的防守表現，最終以125比103大勝拓荒者，強勢收下8連勝。

NBA／布克決勝時刻連砍9分定生死 太陽終結對戰火箭8連敗

太陽在主場與強敵火箭一路激戰至最後關頭，當家少主布克（Devin Booker）在第四節平手僵局中挺身而出，連續攻下9分打破戰局，加上杜蘭特（Kevin Durant）追平三分球失手，太陽在驚濤駭浪中以102比99險勝，不僅終結對戰火箭8連敗，也收下本季首度2連勝。

NBA／柯瑞35歲後16度飆40分史上最多 勇士寫76年首見奇蹟開局

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天不但在延長賽連續切入得分幫助球隊擊敗難纏的魔術，締造7連勝佳績，更寫下個人年滿35歲後第16次單場攻下至少40分的壯舉，躍居史上最多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。