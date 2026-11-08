NBA／柯瑞35歲後16度飆40分史上最多 勇士寫76年首見奇蹟開局

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天不但在延長賽連續切入得分幫助球隊擊敗難纏的魔術，締造7連勝佳績，更寫下個人年滿35歲後第16次單場攻下至少40分的壯舉，躍居史上最多。

柯瑞在延長賽倒數1分38秒連切帶罰完成一次三分打，助勇士120比118超前麼魔術，隨後又在比賽剩不到一分鐘上籃得手，全場繳出41分、6籃板、6助攻，率勇士126比119力退魔術，開幕3連敗後強取7連勝。

勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在延長賽投進關鍵三分球，全場貢獻23分8籃板，也是勇士贏球功臣。他前一天才分享一段影片，記錄自己送給母親一棟加州房屋的過程。

勇士開季一度吞下3連敗，之後7戰皆捷，打出自2025年3月3日至15日取得7連勝以來，球隊最長的連勝紀錄。另外，數據統計顯示，勇士成為自1950-51賽季塞爾蔕克以來聯盟首支在開季吞下0勝3敗後連拿7勝的球隊。

這是柯瑞本季第2度單場砍下至少40分，近5場比賽則有4場至少拿下30分。這也是現年38歲的他，在35歲之後已經累積16次單場至少40分，獨居NBA史上之冠。詹姆斯（LeBron James）以15次居次，喬丹（MichaelJordan）則有12次。

根據數據統計，生涯進入第18個球季的柯瑞，成為史上第7位累積至少2萬6000分、5000籃板及6000助攻的球員。