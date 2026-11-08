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NBA／布克決勝時刻連砍9分定生死 太陽終結對戰火箭8連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
布克關鍵時刻接管戰局。 法新社
布克關鍵時刻接管戰局。 法新社

太陽在主場與強敵火箭一路激戰至最後關頭，當家少主布克（Devin Booker）在第四節平手僵局中挺身而出，連續攻下9分打破戰局，加上杜蘭特（Kevin Durant）追平三分球失手，太陽在驚濤駭浪中以102比99險勝，不僅終結對戰火箭8連敗，也收下本季首度2連勝。

「他就是一位非常出色的得分好手，總能把球投進，這就是他的本事，也是球隊付錢給他的原因。這也是為什麼他是名人堂等級的球員。」 杜蘭特賽後談到布克在關鍵時刻連續得分表現。

太陽一開賽就展現絕佳進攻效率，進入第二節一度領先達19分，看似有機會提前掌握比賽主導權，沒想到火箭隨後展開猛烈反撲，在上半場前殺出一波22：3攻勢，讓場上局勢出現巨大變化。

布克此役攻下全隊最高24分，並且在第四節展現關鍵時刻的得分能力。當比賽進入最後4分鐘，雙方以93：93戰成平手時，布克先是連續跳投命中打破僵局，隨後再轟進三分球，幫助太陽取得100：95領先。

比賽剩下2分30秒時，布克再度突破火箭防線完成得分，個人連拿9分，讓太陽一舉將差距擴大至102：95，取得7分優勢。

火箭雖然沒有放棄追分，最後階段將落後縮小至3分，但始終無法扭轉局面。曾效力太陽的杜蘭特在終場前獲得三分球出手機會，可惜未能命中，太陽順利消耗剩餘時間，守住這場得來不易的勝利。

太陽除了布克攻下24分，格林（Jalen Green）貢獻16分，布里吉斯（Miles Bridges）繳出13分、10籃板的雙十表現，布魯克斯（Dillon Brooks）則有11分進帳。

杜蘭特面對前東家攻下全隊最高21分、10籃板，但最後關頭未能命中追平三分球，無緣率隊延續對戰連勝紀錄。

湯普森（Amen Thompson）17分7籃板，范弗利特（Fred VanVleet）16分，史密斯（Jabari Smith Jr.）與森根（Alperen Sengun）則各有15分進帳。

值得一提的是，這場比賽對布克而言還有另一項重要意義。他迎來個人NBA生涯第745場例行賽出賽，正式超越傳奇控衛奈許（Steve Nash），躍居太陽隊史出賽場次排行榜第3名。

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