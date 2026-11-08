NBA／布朗森開無雙模式！聯手唐斯力退騎士 米契爾37分做白工

尼克與騎士今天再度上演東區強權對決，也是兩隊繼上季東區冠軍賽後首度交手。尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）攻下31分9助攻6籃板，包括第二節上演個連得18分的瘋狂得分秀，加上唐斯（Karl-Anthony Towns）貢獻29分13籃板，攜手帶領球隊以109比97擊退騎士。

騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）雖然全場狂轟本季新高37分，其中第四節更是獨拿21分，仍是無法扭轉戰局。

這場比賽是雙方自上季東區冠軍賽後首次碰頭，當時尼克以橫掃之姿淘汰騎士，挺進總冠軍賽，其中第4戰更在騎士主場以37分差距大勝，讓克里夫蘭留下難堪回憶。

值得一提的是，騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）當時曾因一番言論引發爭議，他聲稱球隊從數據分析角度來看，實際上在系列賽中占有優勢，即使最終遭到尼克橫掃，仍認為某些數據顯示騎士打得更好。

時隔6個月，亞特金森再次談到這段往事，特別澄清自己並沒有否認尼克實力更勝一籌的意思。

「他們完全主宰了那個系列賽，之後在總冠軍賽面對聖安東尼奧時也是如此。」亞特金森表示，強調當時的說法並非刻意貶低尼克。

此役騎士原本希望在主場討回顏面，前一天才剛擊敗費城76人，送給對手本季首場客場敗仗，士氣正盛。不過，尼克仍靠著布朗森的個人得分能力，在上半場逐漸取得主導權。

第二節當騎士以39：37領先時，布朗森先以一記三分球揭開反攻序幕，隨後進入無人能擋的得分狀態，在短短4分24秒內連續攻下18分，幫助尼克以52：45反超比分。

下一波進攻，布朗森雖然出手遭到封阻，但仍及時搶回球權，隨即傳給外線埋伏的沙米特（Landry Shamet），後者命中三分球，讓尼克一口氣將領先擴大至10分。布朗森全場攻下31分，除了第二節的猛烈攻勢，終場前最後3分鐘更投進重要跳投，成功阻止騎士進一步縮小差距，展現上季總冠軍賽MVP的關鍵時刻得分能力。

不過，騎士並未輕易放棄，米契爾在第四節展開猛烈反擊，單節獨拿21分，試圖憑藉個人火力追上比分。可惜尼克在關鍵時刻持續把握進攻機會，最終仍以12分差距拿下勝利。

布朗森效力尼克期間，已經累積31場至少攻下30分5籃板5助攻，排名隊史第4多，距離平紀錄僅差2場。

尼克此役雖然缺少哈特（Josh Hart），但仍成功克服人手不足的問題。哈特因腳踝傷勢連續缺席第2場比賽，不過總教練布朗（Mike Brown）表示，傷勢並不嚴重，沒有太大的疑慮。

騎士方面同樣受到傷兵影響，先發中鋒艾倫（Jarrett Allen）因膝傷缺陣，後衛泰森（Jaylon Tyson）與梅瑞爾（Sam Merrill）則分別受到腳踝及手肘傷勢困擾，無法出賽。