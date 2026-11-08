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NBA／里夫斯預言成真！唐西奇場均超過40分 網直呼：MVP標章

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇開季前10場場均40.1分，率湖人8勝2敗登西區龍頭，里夫斯一年前預言成真。 美聯社
唐西奇開季前10場場均40.1分，率湖人8勝2敗登西區龍頭，里夫斯一年前預言成真。 美聯社

洛杉磯湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）本季開打後展現頂級宰制力，開季前10場比賽，場均狂轟40.1分誇張表現穩居聯盟得分王，並率領湖人打出8勝2敗成績，強勢登頂西區龍頭。隨著唐西奇史詩級飆分演出，ESPN記者麥克梅納明（Dave McMenamin）日前特別重新轉發超過1年前的採訪報導，直呼隊友里夫斯（Austin Reaves）當時的鐵口直斷如今竟完全應驗；有網友特別回應此則貼文，「MVP標章就是：他太厲害了，簡直不可思議。」

時間回到上賽季初，唐西奇曾連續兩場狂狂飆91分，但當時湖人僅取得1勝1敗，引發外界質疑「球星單打高得分是否無法轉換為球隊勝場」。記者隨即在採訪中詢問唐西奇是否有機會挑戰維持全季「場均40 」，唐西奇當時笑稱「這太難了」；然而，隊友里夫斯受訪時卻力挺唐西奇，強調唐西奇絕對有實力維持場均40分的火力，且更能以此帶領球隊贏球。唐西奇聽聞後還曾打趣回應，「里夫斯這傢伙真是傻了。」

如今時隔一年，里夫斯的預言竟成真。唐西奇不僅前10場場均突破40，近4場比賽更分別轟下45分、42分、40分及53分，帶領湖人拿下4連勝。另外唐西奇投籃命中率高達49.8%、三分命中率達41.9%，兩項數據均創生涯新高，同時能貢獻7.8籃板、7.7助攻，場均進球數（12.2 顆），證明高得分並非濫投，而是精準的進攻轉化。

NBA 唐西奇

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