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NBA／柯瑞狂轟41分加致勝上籃 勇士延長賽退魔術奪7連勝

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NBA／柯瑞狂轟41分加致勝上籃 勇士延長賽退魔術奪7連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞在關鍵時刻再度展現巨星價值。 美聯社
柯瑞在關鍵時刻再度展現巨星價值。 美聯社

勇士隊今天在主場浪費最多16分領先，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）第四節獨攬14分，包括末節連拿12分，延長賽又有連拿5分表現，以本季次高的41分率隊以126：119奪勝，7連勝入袋。

勇士開季3連敗後拉出一波連勝，今天首節也以31：19領先魔術，半場打完優勢擴大到57：41，不過魔術隊第三節回敬單節37：20猛攻，反帶著1分領先進入第四節。

第四節比分拉鋸時刻，柯瑞上演個人秀，從最後2分21秒開始個人連得12分，包括最後25.2秒上籃和兩記三分彈，助隊取得110：108領先，但魔術最後一波連續搶下進攻籃板，凱恩（Jamal Cain）最後2秒打進追平球，勇士菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）嘗試的大號三分球也沒能進球，比賽110：110進入延長賽。

勇士延長賽有貝西（Charles Bassey）當奇兵，他連進兩球後倫德伯格也飆進外線，但魔術卡特（Wendell Carter Jr.）和達席爾瓦（Tristan Da Silva）也連續回敬三分彈，讓魔術118：117超前。

柯瑞1分38秒切入單打得手還製造卡特犯規，「3分打」得手讓勇士回到領先，54.1秒切入高拋再度破網，讓勇士回到122：118優勢；魔術仍有追分機會，但卡特4罰僅中1，魔術包夾柯瑞又出現防守漏洞，讓勇士倫德伯格輕鬆雙手暴扣，魔術暫停後又出現失誤，最終勇士就以126：119迎接7連勝。

38歲的柯瑞上月底碰灰狼隊轟下44分，今天出賽36分鐘再有41分演出，包括10投5中的三分球和10罰俱中，倫德伯格也有23分演出，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）貢獻15分。魔術以華格納（Franz Wagner）30分、11助攻最佳，卡特和達席爾瓦各19分。

柯瑞 勇士 NBA

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