NBA／「別為壞掉的牛奶煩惱」！ 談波爾辛吉斯暫離勇士 格林籲該翻頁了

勇士31歲中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因健康問題持續缺陣，本季至今尚未出賽，甚至傳出可能提前結束NBA生涯。對於這名拉脫維亞長人的未來動向，勇士老將格林（Draymond Green）近日接受《The Athletic》專訪時坦言，球隊最初得知消息時確實感到震驚，但如今全隊已經調整心態，不會再將希望寄託於波爾辛吉斯歸隊，而是專注於現有陣容，讓其他球員把握機會。

格林表示，勇士多年來一直強調團隊文化，從來不會因為個別球員的處境而互相指責，即使波爾辛吉斯無法上場，也不會改變這項原則。

「自從我來到這支球隊，我們從來就不是一個喜歡爭吵的團隊，也不會有人說『這傢伙真丟臉』或『那傢伙應該感到羞愧』。」格林說，「我們從來沒有那樣的文化，對波爾辛吉斯也是一樣。」

不過，格林接下來的發言相當直接，強調勇士不會一直等待波爾辛吉斯回到球場。

「沒有人坐在那裡批評他，或是一直為他的事情煩惱。就我們的心態而言，已經決定和目前還在球隊的球員一起繼續向前走。」

格林也坦承，隊友都清楚波爾辛吉斯的實力，知道這名長人能為球隊提供幫助，但不代表球隊會因此停下腳步。

「大家認為他能幫助我們嗎？當然，我們都知道他是什麼等級的球員。但我不認為有人會一直坐在休息室裡，等著他重新走進那扇門。所有人的心態都已經向前看了。」

事實上，波爾辛吉斯的狀況最初確實讓勇士措手不及。格林透露，球隊是在開季對湖人比賽前一天早上得知相關消息，當時休息室受到不小衝擊。

「我們第一次聽到這件事時，確實有點震驚。」格林回憶。

勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）隨後向球員說明情況，球隊在10月底結束3連客之旅後，也再次針對波爾辛吉斯的問題進行溝通。

格林透露，球團當時告訴球員：「各位，我們要繼續往前走。需要處理的事情，我們會負責處理，你們只要專心打球就好。」

因此，格林認為勇士必須採取「下一個人挺身而出」的態度，讓其他球員承擔更多責任。「就像我說的，大家都已經向前看了。這就是下一個人要站出來的心態，對吧？」格林表示。

他特別點名貝西（Charles Bassey）與新秀艾克（Graham Ike），認為波爾辛吉斯缺陣雖然影響球隊戰力，卻也讓這些球員獲得更多上場機會。

格林最後以一句直白的比喻總結勇士目前的處境：「你不能一直坐在那裡，為已經壞掉的牛奶煩惱。」

波爾辛吉斯今年休賽季才與勇士簽下2年總價4000萬美元（的延長合約，其中2027-28年賽季的薪資只有300萬美元受到保障。

然而，隨著他持續因健康問題離隊，勇士已經開始評估交易可能性，據報目前至少與3支球隊探詢過相關方案。

更值得注意的是，ESPN日前報導，勇士已經暫停支付波爾辛吉斯本季2000萬美元薪資的定期款項，理由是他目前並未履行球員合約所要求的出賽服務。

據了解，波爾辛吉斯本人並未對球團停止付款的決定提出異議，NBA球員工會現階段也沒有計畫為此提出申訴。