NBA／「沒有媽媽就沒有今天的我」 勇士菜鳥首筆薪水送新房報恩超感人

金州勇士本季開季最受矚目的新星，莫過於23歲菜鳥前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。這位直到高中最後一年才開始接受正規籃球訓練的年輕球員，踏入NBA後迅速展現驚人實力，如今更用實際行動感謝一路支持自己的母親。他近日在個人首支YouTube影片中，公開送給母親一棟全新住宅的驚喜過程，溫馨畫面引發關注。

倫德伯格在影片中帶著家人來到新家門前，手中拿著準備好的禮物盒，等待揭曉這份特別的驚喜。儘管已經能在NBA賽場上從容面對激烈競爭，但到了這個重要時刻，他卻坦言自己相當緊張。

「我現在真的有點緊張，代表今天所有到場的人，我想對妳說，歡迎回家！」倫德伯格向母親拉波索（Yissel Raposo）說道，隨後邀請她走進屋內，親自體驗這份精心準備的禮物。

這棟新房子不僅象徵倫德伯格踏入NBA後的成功，更是他對母親多年付出的回報。倫德伯格過去曾多次公開表示，如果沒有母親的鼓勵與督促，自己恐怕無法走到今天這一步。

今年6月在NBA選秀會被勇士選中後，倫德伯格便特別提到母親對自己籃球生涯的重要影響。

「基本上就是我媽媽帶領我走上這條道路，她總是讓我保持那股不服輸的心態，並不斷給予我額外的動力。」倫德伯格說。

倫德伯格的母親拉波索過去曾是多明尼加共和國國家籃球隊成員，擁有豐富的籃球經驗。除了在運動方面提供指導，她也在兒子求學過程遭遇挫折時扮演關鍵角色。

倫德伯格高中一年級時，曾因為學業資格不符而無法參加比賽，當時母親積極介入，協助他重新調整學業與生活方向，讓他能夠逐步重返籃球道路。

與許多從小就接受完整訓練的NBA新秀不同，倫德伯格直到高中四年級才開始參加正規籃球比賽，起步時間相當晚。高中畢業後，他也沒有立即進入頂尖大學籃球舞台，而是先在初級學院磨練3年，接著轉戰阿拉巴馬大學伯明罕分校（UAB）效力2個賽季，最後才轉學至密西根大學。

倫德伯格報恩送給母親一棟全新住宅。圖截自X

這段漫長而曲折的籃球旅程，最終讓倫德伯格迎來突破。他不僅幫助密西根大學狼獾隊奪下全國冠軍，也獲選全美大學籃球第一隊，並在2026年NBA選秀會以首輪第11順位獲勇士青睞，正式踏上夢寐以求的職業舞台。

進入NBA後，倫德伯格並未因為菜鳥身分而怯場，反而迅速成為勇士陣中不可忽視的進攻戰力。這名23歲前鋒開季至今平均每場攻下約21分，展現超乎外界預期的即戰力。

勇士本季開局曾苦吞3連敗，一度陷入低潮，但隨著倫德伯格等年輕球員逐漸打出信心，球隊迅速反彈，近期已經豪取6連勝，戰績提升至6勝3敗，重新找回競爭力。

對倫德伯格而言，從高中時期的學業困境，到輾轉初級學院與不同大學，最終成為NBA首輪新秀，母親始終是背後最重要的支持力量。如今他不僅在職業生涯初期打出亮眼成績，也終於有能力為母親提供更好的生活環境。

這棟全新住宅，正是倫德伯格對母親多年陪伴與付出的感謝。從此拉波索也能在屬於自己的新家中，繼續透過電視關注兒子在NBA賽場上的每一次精彩演出。