NBA／戴維斯重返湖人聯手唐西奇？ 名記揭交易難度極高：非常不可能

2025年2月，湖人和獨行俠達成一筆震撼全聯盟的驚天交易案，將頂尖長人戴維斯（Anthony Davis）送往達拉斯，換來金童唐西奇（Luka Doncic）。將近2年過去，湖人已經圍繞唐西奇打造全新陣容，本季開局更繳出8勝2敗、暫居西區龍頭的佳績。不過，如今效力巫師的戴維斯再度捲入交易傳聞，甚至傳出有意重返洛杉磯，但《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）直言，雙方重聚的可能性非常低。

溫德霍斯特近日參加《Sedano and Kap》Podcast節目，主持人卡普蘭（Scott Kaplan）透露，自己聽說戴維斯有意回到湖人，並詢問這筆交易是否可能成真。

對此，溫德霍斯特簡短回應：「非常不可能。」

他進一步指出，現年33歲的戴維斯，是本季NBA最值得關注的交易變數之一，並將他與厄文（Kyrie Irving）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）列為3名可能影響交易市場的明星球員。

「他們目前都處於類似的情況，因為下個賽季的合約都有球員選項相關問題。」溫德霍斯特表示。

戴維斯目前具備提前續約資格，最高可簽下4年總價約2.76億美元的延長合約，但巫師並未急著做出決定。

溫德霍斯特透露，巫師希望先觀察戴維斯與現有陣容的配合情況，再決定是否提出長期續約報價。「巫師基本上的想法是，希望先看戴維斯打20到30場比賽，評估他與球隊的適應情況，之後再重新討論是否提供延長合約。」

事實上，戴維斯與巫師先前已同意將續約談判延後至新賽季展開後，而戴維斯在媒體日更表示，自己不希望在本季結束前討論續約問題。

此外，如果戴維斯想在球季進行期間簽下延長合約，就必須放棄2027-28年賽季價值6280萬美元的球員選項，也讓他的合約動向可能在交易截止日前再次成為焦點。

湖人今夏為了補進中鋒凱斯勒花了不少籌碼。 美聯社

不過，溫德霍斯特認為，即使巫師最終決定交易戴維斯，湖人仍然很難成為他的下一站，最主要的原因就是缺乏足夠的交易籌碼。

「湖人現在沒有太多高價值資產可以拿來換取明星球員，因為他們已經交易掉大部分的選秀權。」

湖人今年夏天在詹姆斯（LeBron James）透過自由市場離隊後，決定以唐西奇為核心重整陣容，並付出2枚首輪選秀權及2次選秀順位互換權，從爵士手上換來中鋒凱斯勒（Walker Kessler），讓球隊能夠動用的未來資產更加有限。

反觀巫師，今年2月為了從獨行俠交易得到戴維斯，付出多達5枚選秀權，其中包括2枚首輪籤，自然不願意在短時間內以過低代價將他送走。

溫德霍斯特指出，除非有明星球員強硬要求只能被交易到湖人，否則洛杉磯幾乎不可能完成這類大型補強。「除非那名明星球員直接表態，『只能把我交易到洛杉磯，否則我就不會報到』，不然交易成功的可能性非常低。當然，這種事情過去確實發生過。」

這番話也讓人聯想到戴維斯2019年效力鵜鶘時，曾積極尋求交易並希望加盟湖人的經歷。

儘管未來充滿不確定性，戴維斯本季在巫師的表現仍相當穩定，平均上場33分鐘，貢獻23.4分、9.3籃板、1.1阻攻，甚至在近期一場比賽扭傷腳踝後，仍選擇留在場上繼續奮戰。

相較於上季因傷僅出賽20場，而且在2026年2月被交易至巫師後，直到球季結束都未曾正式上場，戴維斯本季的健康狀態與實際貢獻已有明顯改善。

不過，巫師是否願意提供長期合約，仍取決於接下來20到30場比賽的觀察結果。一旦雙方續約談判陷入僵局，戴維斯很可能成為交易市場最受矚目的球星之一。