NBA／約柯奇全能演出 金塊墨西哥海外賽擊退溜馬

金塊隊今天和溜馬隊在墨西哥交鋒，金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）第一節就貢獻10分，全場19分、13籃板、8助攻，領軍114：102奪勝，收下近5戰第4勝。

這場比賽是墨西哥1992年首度舉行NBA表演賽後，第35次舉辦NBA賽事，次數是美國和加拿大以外最多；過去34場比賽，15場是例行賽，加上今天溜馬和金塊的對決，最近12場比賽門票都售罄。

金塊總教練艾德曼（David Adelman）讚，觀眾帶給的能量驚人，營造出很棒的氛圍，「當我們踏上球場的那一刻，就能感受到那種激情和活力。NBA是全球化的，也屬於這裡。」

差2助攻完成「大三元」的約柯奇，到墨西哥仍有全能演出，他說：「我只是努力以正確方式打球，希望我們能贏得更多比賽。」他也強調，勝利才是最重要的部分，不會在意個人數據。

約柯奇在墨西哥海外賽受到球迷熱烈歡迎。 路透

金塊上半場以一波15：0攻勢取得領先後就掌握戰局，全隊共7人得分達兩位數，約柯奇的19分已是全隊最高，強森（Cameron Johnson）贊助18分，穆雷（Jamal Murray）16分。

溜馬以主場球隊身份迎敵，但明星後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因腿傷缺陣，席亞康（Pascal Siakam）雖攻下全場最高23分，仍吞下近6戰的第5敗。

席亞康坦言，墨西哥的高海拔讓大家很難進入狀況，全隊並不習慣這種環境，「下半場我們的力量和能量有所提升，但這還不夠。」