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NBA／詹姆斯洛杉磯住家驚傳遭闖 警方逮到一男子

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NBA／詹姆斯洛杉磯住家驚傳遭闖 警方逮到一男子

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯位於洛杉磯的住家驚傳遭人闖入。 法新社
詹姆斯位於洛杉磯的住家驚傳遭人闖入。 法新社

本季從湖人隊轉戰76人隊的NBA超級球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），位於洛杉磯的住家驚傳遭人闖入，洛杉磯警察局發言人證實，一名男子美國時間周五晚間在詹姆斯的洛杉磯住家遭逮捕。

美國《ESPN》報導，洛杉磯警察局的發言人表示，洛杉磯警察局的警員在當地周五晚間9點39分接到電話，稱詹姆斯位於加州布倫特伍德（Brentwood）的住所可能遭侵入竊盜，一名嫌疑人隨即在詹姆斯家中被捕及居留，罪名是跟蹤騷擾。

詹姆斯位於洛杉磯的住家驚傳遭人闖入。 路透
詹姆斯位於洛杉磯的住家驚傳遭人闖入。 路透

76人昨天作客克里夫蘭出戰前東家騎士隊，詹姆斯上場32分鐘但12投僅3中拿8分，寫下本季新低，76人也以95：119吞敗，終止5連勝。

對於洛杉磯的住家遭侵入，詹姆斯方還沒有任何回應。

詹姆斯位於洛杉磯的住家驚傳遭人闖入。圖截自X
詹姆斯位於洛杉磯的住家驚傳遭人闖入。圖截自X

NBA 洛杉磯 詹姆斯

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