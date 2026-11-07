NBA／維金斯開季低迷場均僅8.6分 阿德巴約力挺：他會找回自己

邁阿密熱火新賽季開局陷入低潮，冠軍前鋒維金斯（Andrew Wiggins）的表現更是令人失望。面對個人數據大幅下滑與球隊戰績不振的雙重壓力，維金斯坦言自己仍有許多問題需要解決，但強調不會因此失去信心，希望透過專注細節逐步找回狀態，幫助熱火走出困境。

維金斯接受《邁阿密先驅報》訪問時表示：「我只需要找出幾個問題的解決方法，繼續專注在一些小細節上，之後其他事情自然就會回到正軌。」

維金斯本季至今的表現不如預期，前9場比賽平均出賽25.9分鐘，僅繳出8.6分、3.1籃板、1.7助攻，投籃命中率只有40.8%，三分球命中率更低至29.7%。對於一名肩負球隊攻防重任的資深大將而言，這樣的數據顯然難以令人滿意。

除了得分效率不佳，維金斯在進攻端缺乏侵略性、無法持續提供穩定貢獻，也被視為熱火開季陷入困境的重要原因之一。熱火前9戰僅取得3勝6敗，球隊迫切需要主力球員挺身而出，扭轉目前逆境。

尤其維金斯才在上個休賽季與熱火簽下一紙2年延長合約，球團原本期待他能持續扮演重要角色，在攻守兩端提供穩定貢獻。然而從開季至今的表現來看，維金斯不僅尚未打出符合期待的身手，反而成為球隊必須設法解決的問題之一。

儘管維金斯陷入低潮，阿德巴約（Bam Adebayo）仍對隊友充滿信心，認為維金斯只是需要更多時間適應目前的角色，終究能夠重新找回應有的表現。

「我們會找到解決方法。我不想再說現在還只是賽季初期，但這確實需要時間，尤其當你必須適應新的角色，重新摸索自己的定位時，更是如此。」阿德巴約說。

阿德巴約也坦言，球員在新角色中未必能立即找到最熟悉的比賽方式，因此他始終試圖給予維金斯正面鼓勵，希望對方不要因為短期低潮而失去信心。

「這個角色不一定是你最習慣或最自在的方式，所以對他來說，我一直努力讓他保持正面心態，」阿德巴約說：「我總是會告訴他，情況一定會好轉，而他也一定會迎來屬於自己的時刻。」