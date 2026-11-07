NBA／楊恩重返老鷹主場遭噓聲伺候 坦言心情複雜：不知道該如何形容

巫師球星楊恩（Trae Young）今天迎來轉隊後首次重返亞特蘭大的比賽，面對效力多年的前東家，內心充滿難以言喻的複雜情緒。

儘管楊恩全場繳出23分、10助攻的雙十成績，仍無法幫助巫師帶走勝利，最終在NBA盃小組賽以132比139不敵老鷹。賽後楊恩坦言，重新踏上熟悉的球場，卻是以客隊球員身分出賽，讓他感受到前所未有的陌生感。

楊恩上季透過一筆重磅交易離開老鷹，當時亞特蘭大將他送往巫師，換回麥凱倫（CJ McCollum）與基斯佩特（Corey Kispert），結束他與老鷹長期合作的關係。如今首次回到過去熟悉的State Farm Arena，楊恩不僅要面對昔日隊友，也必須適應自己從主場球星變成客隊對手的全新身分。

談到這場備受矚目的返鄉之戰，楊恩表示：「我甚至不知道該怎麼形容那種感覺。真的很不一樣，對我來說也是很特別的經驗。」

「老實說，很難真正說清楚我的情緒。當比賽開始後，我就是準備好上場，努力幫助球隊拿下勝利。但沒錯，這確實是一種完全不同的感覺，也是我過去從未習慣的事情。」楊恩說。

這場比賽楊恩出賽37分鐘，16投7中貢獻23分10助攻，然而，他也同時發生本季個人新高8次失誤，讓巫師在與老鷹的激烈對抗中付出代價，最終以7分之差落敗。

除了場上競爭，楊恩還必須面對昔日主場球迷的不同態度。當現場進行球員介紹、播報他的名字時，State Farm Arena響起一陣噓聲，與過去身披老鷹球衣時獲得的歡呼形成強烈對比。

對於曾長期受到亞特蘭大球迷支持的楊恩而言，這無疑是一段特殊的經歷。儘管比賽期間雙方各為其主，但終場哨聲響起後，楊恩仍主動走向昔日隊友打招呼，也與老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）互動，展現彼此過去建立的情誼。

楊恩坦言，以客隊球員身分站在老鷹主場的感覺確實相當奇怪，尤其這是他離隊後第一次回到亞特蘭大，因此情緒起伏比平常更加明顯。

「我不認為每次回來都會有這種感覺。」楊恩說：「但至少今晚確實如此。過去幾天，這件事情可能連我的睡眠和午睡習慣都受到影響。」

他進一步透露，隨著重返亞特蘭大的日期逐漸接近，自己早已開始意識到這場比賽的特殊性。

「即使在我們上一場比賽的時候，我就知道接下來要面對這一天了。但你知道，人生不可能一直經歷第一次，所以我想，這些情緒大概也只會在這一次特別強烈。」楊恩說。