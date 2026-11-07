NBA／詹皇重返騎士已無特殊意義？ 米契爾：現在感受只是日常競爭

費城76人球星詹姆斯（LeBron James）本季首度重返克里夫蘭，儘管這位曾帶領騎士奪下隊史首座總冠軍的傳奇球星，依舊受到家鄉球迷熱情歡迎，但對騎士球員而言，與詹姆斯交手早已不再是一場充滿特殊情感的比賽。

騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）賽後坦言，如今面對詹姆斯，球隊更在意的是如何擊敗對手，而不是這場比賽背後的故事。

詹姆斯今年休賽季選擇加盟76人，並未第3度回到騎士效力，讓這次重返克里夫蘭的比賽再度成為外界焦點。不過，騎士並未讓昔日傳奇球星有太多發揮空間，靠著米契爾領軍打出強勢表現，終場以119比95大勝76人24分，讓詹姆斯的返鄉之戰以失利收場。

談到如今在克里夫蘭迎戰詹姆斯的感受，米契爾表示，剛加盟騎士時確實會特別感受到這場對決的意義，但隨著交手次數增加，那份特殊情緒已逐漸淡化。

「我來這裡的第1年，確實會覺得『喔，好吧，這就是那種特別的時刻』，但現在，我們只是要和76人打一場比賽。」米契爾說。

米契爾強調，他完全理解詹姆斯在克里夫蘭所擁有的崇高地位，也認為這位41歲的超級球星值得獲得所有來自主場球迷的掌聲與尊敬。

「我很清楚球場一定會坐滿球迷，大家也會為他歡呼，這完全合理。他是總冠軍球員，也是這裡出身的人。考量他為這座城市所做的一切，他值得所有掌聲，甚至更多。」

不過，米契爾隨即話鋒一轉，強調騎士如今已經將對決詹姆斯視為日常競爭的一部分。

「但到了現在這個階段，我覺得這就是一場普通比賽，我們只是上場努力競爭。如果真要說有什麼特別的意義，那就是一種激勵，因為我們也希望在這裡贏得總冠軍。對我們來說，這已經很正常了。」

詹姆斯過去在騎士留下難以取代的歷史地位，尤其2016年帶領球隊在總冠軍賽完成驚天逆轉，替克里夫蘭拿下隊史首座NBA總冠軍，奠定他身為騎士隊史最偉大球員的地位。即使多年後以不同球隊身分重返這座城市，仍能感受到當地球迷對他的深厚情感。

然而，這場比賽詹姆斯卻遭遇嚴重進攻低潮，出賽32分鐘，12投僅3中，只拿下8分，還發生6次失誤。面對騎士積極的防守壓迫，他始終無法找到熟悉的進攻節奏，也讓76人吞下本季第2敗。

除了米契爾，騎士年輕長人莫布里（Evan Mobley）也認為，隨著自己在聯盟征戰多年，面對詹姆斯早已不再有最初的特殊感受。

莫布里表示：「剛開始的那幾年，確實能感受到球迷與現場氣氛特別熱烈，整座球場的能量都會提升。但我現在已經在聯盟打了6年，也和他交手過很多次，所以每次碰面，對我而言都只是另一場比賽。」

對騎士而言，詹姆斯永遠是隊史的重要象徵，但現在的球員更希望透過自己的努力，為克里夫蘭再次帶來總冠軍。正如米契爾所說，詹姆斯過去的成就不只是值得尊敬的歷史，也能成為現今騎士追逐冠軍的動力。