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NBA／唐西奇飆分秀震撼聯盟！瑞迪克直呼詞窮 隊友力挺爭MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇開季9戰場均40.1分震撼聯盟。 新華社
唐西奇開季9戰場均40.1分震撼聯盟。 新華社

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）今天面對拓荒者狂轟53分，刷新本季個人單場最高得分表現，率領球隊逆轉勝出，開季取得8勝2敗佳績，這也是唐西奇生涯最佳開季戰績。這場精彩演出不僅讓湖人上下為之振奮，更獲得多位湖人傳奇球星高度讚賞，名宿渥錫（James Worthy）直言：「我們正在見證劃時代的偉大表現。」

唐西奇本季前9場比賽累積361分，平均40.1分，寫下現代NBA開季前9戰最高得分紀錄，上一次有球員在相同場次攻下更多分數，已經要追溯至1962-63年賽季的張伯倫（Wilt Chamberlain）。

此外，唐西奇過去7場比賽平均狂轟44.3分、8籃板、7.9助攻，場均投進6.4記三分球，持續刷新外界對他得分能力的認知。生涯在28歲前至少攻下40分的場次也累積至68場，超越布萊恩（Kobe Bryant）的67場，躍居史上第3。

湖人昔日冠軍後衛費雪（Derek Fisher）對於唐西奇的進攻技巧讚不絕口，認為他已具備頂級球員所需的所有武器。

「他可以接球直接投三分，也能運球後出手，還能透過擋拆創造機會，每場送出8到10次助攻，甚至在禁區完成各種進攻與空中接力傳球。」費雪說。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）更坦言，自己已經找不到更多形容詞來讚美唐西奇，「總有一天，我們會坐下來想出更多讚美他的詞彙，但現在我真的已經詞窮了。」

談到唐西奇在上半場終了前投進的62呎超大號壓哨三分球，瑞迪克與隊友都認為這記神仙球可以說是扭轉比賽氣勢的重要關鍵。唐西奇則表示：「我認為那是一記必須投進的關鍵球，所以我決定出手。」

隊友拉拉維亞（Jake LaRavia）笑說，大家幾乎已經習慣唐西奇投進不可思議的高難度進球，「甚至連現場觀眾都期待他能把球投進，這真的太不可思議了。」

中鋒凱斯勒（Walker Kessler）則強調，唐西奇的神奇表現能帶動整支球隊士氣，更公開力挺他角逐年度MVP。「毫無疑問，當你的球隊擁有一名能投進這種不可思議進球的球員時，那真的非常令人興奮，看他打球也是一種享受。」

凱斯勒讚道，「和他一起打球真的太棒了，他就是我心目中的MVP。我知道自己可能有些偏心，但我認為目前這一點已經相當明顯。」

瑞迪克也肯定唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）在戰術執行上的表現，指出湖人面對拓荒者的沉退防守，積極利用疊加掩護創造突破機會，兩人成功帶動球隊不斷衝擊禁區。

「這可能是我執教3個賽季以來，球隊創造最多得分機會的一場勝利。」瑞迪克說，除了進攻端執行出色，湖人也透過積極爭搶進攻籃板及製造對手失誤，成功掌握戰局。

面對外界關注他是否有機會挑戰單季場均40分，唐西奇強調，比起個人紀錄，他更在乎球隊能否持續贏球。

「我現在真的很享受這一切，當你能像這樣打球並且贏得比賽，感覺就更加美妙。在NBA打球一直是我的夢想，而現在我只是在實現自己的夢想。」唐西奇說。

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