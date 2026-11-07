快訊

遭鄰居報復？男出車庫未打方向燈被開17單 法院認1理由撤紅單

德州新州長鬆口AI資料中心！願和馬斯克合作…3大監管政策曝光

乳製品放冰箱就沒問題？專家揭保存11大地雷 牛奶這樣放加速變質

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／超越喬丹！唐西奇開季9戰轟361分、場均40.1分 張伯倫後首見

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇開季上演瘋狂飆分秀，一口氣改寫多項NBA紀錄。 美聯社
唐西奇開季上演瘋狂飆分秀，一口氣改寫多項NBA紀錄。 美聯社

湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）再度展現驚人的得分爆發力，面對難纏的拓荒者，狂轟本季新高53分，帶領湖人拿下4連勝，目前以8勝2敗高居西區第一，他個人更是一口氣改寫多項NBA紀錄。

唐西奇此役33投17中包含18罰14中，攻下53分、5籃板、5助攻，命中5記三分球，他在開季前9場比賽已經累積361分，超越喬丹（Michael Jordan）在1986-87年賽季創下的347分紀錄，成為自1962-63年賽季張伯倫（Wilt Chamberlain）以來，開季前9戰得分最多的球員。

這9場比賽中，唐西奇有6場至少拿下40分（目前連4場破40分），2場破50分，場均得分達到可怕的40.1分。放眼歷史，過去能在單季前9場比賽維持場均至少40分的球員，只有傳奇中鋒張伯倫。張伯倫曾在1961-62年賽季前9戰繳出場均50.6分，隔年又以場均52.4分寫下更驚人的成績。

除了開季總得分創紀錄，唐西奇在高得分場次的累積速度同樣令人驚嘆。這場比賽讓他在未滿28歲之前，生涯單場至少40分的次數增加至68場，正式超越湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），躍居NBA歷史第3多。

更不可思議的是，唐西奇這7場比賽不僅全部至少攻下35分，還同時繳出至少5籃板、5助攻及5記三分球，將自己保持的NBA紀錄延長至連續7場；如果將三分球條件排除，唐西奇連續7場至少35分、5籃板、5助攻的表現，也追平傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）所保持的紀錄。

此外，唐西奇在單場至少40分、5籃板、5助攻的累積場次也來到62場，超越詹姆斯（LeBron James）的61場，躍居NBA歷史第4位。考量唐西奇目前只有27歲，未來仍有機會持續挑戰更高的歷史排名。

在單場50分紀錄方面，唐西奇同樣迎來重要里程碑。根據統計，他此役攻下個人第50分時，正式完成生涯第11場至少50分的比賽，超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的10場，追平艾佛森（Allen Iverson），並列NBA史上第10名。

若進一步將籃板與助攻納入統計，唐西奇生涯已有10場比賽至少攻下50分、5籃板、5助攻，追平喬丹與詹姆斯，並列歷史第4多。這項紀錄目前仍由張伯倫以23場高居榜首，哈登（James Harden）以13場排名第2，貝瑞（Rick Barry）則以11場位居第3。唐西奇未來仍有機會持續追近。

值得一提的是，唐西奇加盟湖人後，已經累積4場單場至少50分的表現，不僅超越詹姆斯效力湖人期間的紀錄，也追平傳奇中鋒麥肯（George Mikan），並列湖人隊史第4多。

從本季前9戰累積361分、場均40.1分，到連續7場至少35分、5籃板、5助攻與5記三分球，再到生涯50分場次躋身歷史前10，唐西奇正在以驚人的速度刷新各項紀錄，同時也讓他成為年度MVP的熱門人選。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／半場神奇壓哨超遠三分！唐西奇狂轟53分寫紀錄 湖人4連勝居西區龍頭

湖人今天主場迎戰拓荒者，上半場全隊進攻手感冰冷，外線更是頻頻打鐵，一度落後多達16分。不過，當家球星唐西奇（Luka Doncic）在上半場終了前從距離籃框62呎出隨手一拋，球飛行一道弧線後打板入網，，上演不可思議的超遠距離三分球，瞬間引爆全場歡呼，也讓湖人在進入下半場前重新振奮士氣。

NBA／超越喬丹！唐西奇開季9戰轟361分、場均40.1分 張伯倫後首見

湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）再度展現驚人的得分爆發力，面對難纏的拓荒者，狂轟本季新高53分，帶領湖人拿下4連勝，目前以8勝2敗高居西區第一，他個人更是一口氣改寫多項NBA紀錄。

NBA／溫班亞瑪30分14籃板領軍 馬刺轟垮國王迎接7連勝

繼前一戰狂轟52分、24籃板後，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天持續有火燙表現，在NBA盃小組賽面對戰績墊底的國王，再度繳出30分、14籃板的雙十成績。馬刺單單在上半場就轟下75分，早早建立大幅領先優勢，終場以124比109輕鬆過關，開季2連敗後收下7連勝。

NBA ／勇士撿到寶選進超強菜鳥！ 曾有別隊想用第5順位攔胡

勇士日前擊敗熱火，在開季3連敗後豪取6連勝，這其中的關鍵除了當家球星柯瑞（Stephen Curry）逆齡般的絕佳狀態外，今年以第首輪第11順位選進的新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）更是「X因子」。而根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）透露，其實有球隊打算用「第5順位候選」網羅這位大齡菜鳥，但最終因個性契合度決定作罷，讓勇士能夠淘金成功。

NBA／休戰反讓價值大提升 「波神」合約成避稅超強免死金牌

勇士長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今年6月才與球隊簽下2年4000萬美金合約，但因怪病纏身，日前正式聲明將暫時離開籃球賽場，讓外界認為這筆簽約並不值得。但近日《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）與麥克馬洪（Tim MacMahon）在一檔節目中給予不同觀點，並提到「波神」的合約可能變得極有價值。

NBA／詹姆斯重返克里夫蘭僅拿8分 騎士7人得分上雙痛宰76人24分

詹姆斯（LeBron James）本季首度重返克里夫蘭，卻未能在熟悉的場地打出理想表現。騎士靠著米契爾（Donovan Mitchell）繳出23分、8助攻、7籃板的全能數據，加上全隊出色的防守壓迫與轉換快攻，終場以119比95痛宰近況出色的76人24分，終結對手5連勝，吞下本季第2敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。