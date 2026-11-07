NBA／超越喬丹！唐西奇開季9戰轟361分、場均40.1分 張伯倫後首見

湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）再度展現驚人的得分爆發力，面對難纏的拓荒者，狂轟本季新高53分，帶領湖人拿下4連勝，目前以8勝2敗高居西區第一，他個人更是一口氣改寫多項NBA紀錄。

唐西奇此役33投17中包含18罰14中，攻下53分、5籃板、5助攻，命中5記三分球，他在開季前9場比賽已經累積361分，超越喬丹（Michael Jordan）在1986-87年賽季創下的347分紀錄，成為自1962-63年賽季張伯倫（Wilt Chamberlain）以來，開季前9戰得分最多的球員。

這9場比賽中，唐西奇有6場至少拿下40分（目前連4場破40分），2場破50分，場均得分達到可怕的40.1分。放眼歷史，過去能在單季前9場比賽維持場均至少40分的球員，只有傳奇中鋒張伯倫。張伯倫曾在1961-62年賽季前9戰繳出場均50.6分，隔年又以場均52.4分寫下更驚人的成績。

除了開季總得分創紀錄，唐西奇在高得分場次的累積速度同樣令人驚嘆。這場比賽讓他在未滿28歲之前，生涯單場至少40分的次數增加至68場，正式超越湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），躍居NBA歷史第3多。

更不可思議的是，唐西奇這7場比賽不僅全部至少攻下35分，還同時繳出至少5籃板、5助攻及5記三分球，將自己保持的NBA紀錄延長至連續7場；如果將三分球條件排除，唐西奇連續7場至少35分、5籃板、5助攻的表現，也追平傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）所保持的紀錄。

此外，唐西奇在單場至少40分、5籃板、5助攻的累積場次也來到62場，超越詹姆斯（LeBron James）的61場，躍居NBA歷史第4位。考量唐西奇目前只有27歲，未來仍有機會持續挑戰更高的歷史排名。

在單場50分紀錄方面，唐西奇同樣迎來重要里程碑。根據統計，他此役攻下個人第50分時，正式完成生涯第11場至少50分的比賽，超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的10場，追平艾佛森（Allen Iverson），並列NBA史上第10名。

若進一步將籃板與助攻納入統計，唐西奇生涯已有10場比賽至少攻下50分、5籃板、5助攻，追平喬丹與詹姆斯，並列歷史第4多。這項紀錄目前仍由張伯倫以23場高居榜首，哈登（James Harden）以13場排名第2，貝瑞（Rick Barry）則以11場位居第3。唐西奇未來仍有機會持續追近。

值得一提的是，唐西奇加盟湖人後，已經累積4場單場至少50分的表現，不僅超越詹姆斯效力湖人期間的紀錄，也追平傳奇中鋒麥肯（George Mikan），並列湖人隊史第4多。

從本季前9戰累積361分、場均40.1分，到連續7場至少35分、5籃板、5助攻與5記三分球，再到生涯50分場次躋身歷史前10，唐西奇正在以驚人的速度刷新各項紀錄，同時也讓他成為年度MVP的熱門人選。