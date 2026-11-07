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NBA ／勇士撿到寶選進超強菜鳥！ 曾有別隊想用第5順位攔胡

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒透露有球隊打算用第5順位選進倫德柏格，但最終因個性契合度決定作罷，讓勇士能夠淘金成功。 路透社
美媒透露有球隊打算用第5順位選進倫德柏格，但最終因個性契合度決定作罷，讓勇士能夠淘金成功。 路透社

勇士日前擊敗熱火，在開季3連敗後豪取6連勝，這其中的關鍵除了當家球星柯瑞（Stephen Curry）逆齡般的絕佳狀態外，今年以第首輪第11順位選進的新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）更是「X因子」。而根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）透露，其實有球隊打算用「第5順位候選」網羅這位大齡菜鳥，但最終因個性契合度決定作罷，讓勇士能夠淘金成功。

倫德伯格進入聯盟前最被詬病的就是年紀，2002年出生的他在NCAA體系打滾近6年，直到今年才以24歲的大齡新秀身分進入聯盟。不過對於勇士來說，這位擁有超過220公分臂展的菜鳥不僅補足球隊缺乏側翼深度的問題，更是用相對新秀而言極高的完成度，成為陣中不可或缺的即戰力。

倫德伯格進入聯盟就一鳴驚人，先是在夏季聯賽帶領勇士封王，緊接著開季9戰更繳出場均21.0分7.1籃板4.1助攻與1.1抄截的優秀成績，投籃命中率高達49.2%、在大學時期較弱的三分命中率也達到39.6%的高檔水準。

不過如此強大具有潛力的新秀為何會掉到樂透區外才被選中，麥克馬洪在一檔節目中就透露，「我曾與一位球團內部人士聊過，事實上該球隊將倫德柏格排在選秀榜第5順位，甚至為了能成功選上他，還積極評估透過交易換取前10順位籤。」

然而，麥克馬洪也提到，考量倫德柏格鮮明的個性與該球隊更衣室文化不合，最終該球隊在選秀前收手。而這反而讓擁有成熟體系卻缺兵少將的勇士，和具備球商、即戰力同時需要發展舞台的他相遇，並且在柯瑞、格林（Draymond Green）等老將帶領下，倫德柏格也更有機會持續進化，成為未來的勇士支柱。

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