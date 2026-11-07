NBA／溫班亞瑪30分14籃板領軍 馬刺轟垮國王迎接7連勝

繼前一戰狂轟52分、24籃板後，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天持續有火燙表現，在NBA盃小組賽面對戰績墊底的國王，再度繳出30分、14籃板的雙十成績。馬刺單單在上半場就轟下75分，早早建立大幅領先優勢，終場以124比109輕鬆過關，開季2連敗後收下7連勝。

溫班亞瑪完成本季第7次雙十表現，與國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）並列聯盟第3多。沙波尼斯此役同樣繳出雙十數據，貢獻17分、12籃板。

卡瑟爾（Stephon Castle）、瓦塞爾（Devin Vassell）與哈波（Dylan Harper）各自攻下19分，老將巴恩斯（Harrison Barnes）也挹注13分。馬刺團隊命中率達48%，一共砍進15記三分球；馬刺還獲得42次罰球機會，比國王足足多了23次，光是罰球就差距20分。

馬刺本場比賽從上半場就掌握主導權，靠著流暢的團隊進攻與多點開花的得分表現，迅速拉開雙方差距，單是在上半場就狂轟75分，帶著19分優勢進入中場休息。這也是馬刺本季半場第2高得分，僅次於10月27日同樣面對國王時，半場攻下80分的表現。

進入下半場後，馬刺並未因大幅領先而鬆懈，當第四節進行至中段時，馬刺一度將領先擴大至24分，比賽也是提前分出勝負。

艾卡夫（Darius Acuff Jr.）得到22分8助攻，拉文（Zach LaVine）14分4籃板3助攻。這場失利讓國王開季戰績下滑至1勝8敗，與爵士、公鹿並列聯盟最差。