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NBA／休戰反讓價值大提升 「波神」合約成避稅超強免死金牌

聯合新聞網／ 綜合報導
記者分析，勇士波爾辛吉斯休戰反讓合約變得極有價值。 美聯社
記者分析，勇士波爾辛吉斯休戰反讓合約變得極有價值。 美聯社

勇士長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今年6月才與球隊簽下2年4000萬美金合約，但因怪病纏身，日前正式聲明將暫時離開籃球賽場，讓外界認為這筆簽約並不值得。但近日《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）與麥克馬洪（Tim MacMahon）在一檔節目中給予不同觀點，並提到「波神」的合約可能變得極有價值。

溫德霍斯特和麥克馬洪在節目中提到，勇士幾乎確定會在明年2月的交易截止日前，將波爾辛吉斯如今的合約清除，而這份休戰合約能夠成為非常具吸引力的交易籌碼，「這會是一張難以置信的免死金牌。」

會提出這樣的觀點，在於波爾辛吉斯與勇士簽下的2年4000萬美金合約中，下賽季的保障金額僅300萬美金，根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）與阿米克（Sam Amick）指出，這對於任何希望在明年夏天清出薪資空間、重整帳面的球隊來說，等同於一份能立即吸收，在季後出清也不會「荷包痛」的合約。

此外，勞資協議規範中有一項特殊規則，若球員因傷病結束職業生涯，並且聯盟指定醫療小組判定通過，則球團僅需支付剩餘薪水（多由保險分攤），就能向聯盟申請從總薪資與豪華稅計算中剔除該球員薪資。

即便這項規則要求，該球員最後一次出賽日起滿1年才能提出申請，但對於亟需透過合約換取首輪籤及年輕潛力的重建球隊而言，仍然非常具備吸引力。該合約不僅能配平帳面交易，更具備規避高額豪華稅與薪資的潛力。

而對於勇士來說，新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在開季的優異表現，加上巴特勒（Jimmy Butler）本季回歸在望，交易波爾辛吉斯能夠為這隻處於上升期的球隊得到更多薪資空間，幫助老大柯瑞（Stephen Curry）換取最大化奪冠窗口，可謂「雙贏」。目前球隊已經暫時扣發波爾辛吉斯薪資，且球員本人與球員工會（NBPA）均未提出異議。

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