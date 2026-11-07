NBA／半場神奇壓哨超遠三分！唐西奇狂轟53分寫紀錄 湖人4連勝居西區龍頭

湖人今天主場迎戰拓荒者，上半場全隊進攻手感冰冷，外線更是頻頻打鐵，一度落後多達16分。不過，當家球星唐西奇（Luka Doncic）在上半場終了前從距離籃框62呎出隨手一拋，球飛行一道弧線後打板入網，，上演不可思議的超遠距離三分球，瞬間引爆全場歡呼，也讓湖人在進入下半場前重新振奮士氣。

唐西奇光在上半場就拿下20分，全場33投17中包含18罰14中，狂轟53分5籃板5助攻，這是他本季第2次突破50分，又一次刷新個人本季得分紀錄。唐西奇目前連4場破40分，開季至今累積6場破40分。

根據統計，唐西奇已經連7場至少35分5籃板5助攻，追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的紀錄；生涯累積11次單場至少50分，超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），與艾佛森（Allen Iverson）並列史上第10。

此外，唐西奇已經累積10次至少50分5籃板5助攻，追平喬丹（Michael Jordan和詹姆斯（LeBron James），並列史上第4；同時他在湖人生涯也是累積4場破50分，超越詹姆斯，與麥肯（George Mikan）並列隊史第4多。

原本落後7分的湖人在第三節中展開絕地大反擊，在5人分別取分的均衡攻勢下殺出一波17比0的猛烈攻勢，反而一口氣拉開兩位數領先分差。拓荒者末節雖然試圖追趕，但始終無法越雷池一步，最終湖人以124比118力退拓荒者，收下4連勝的同時也終結對手3連勝。

湖人整個上半場三分球23投僅4中，團隊命中率也只有38.8%，反觀拓荒者皆在5成，導致球隊在第二節一度落後16分之多，直到唐西奇的驚天一拋，才避免帶著兩位數落後分差進入下半場。

唐西奇在第三節火力大爆發獨拿20分，幫助湖人單節打出34比15的進攻優勢，三節打完領先12分；拓荒者開季以來維持絕佳狀態，雖陷入逆境依然展現韌性，隨著里拉德三分得手，追到6分差；湖人不甘示弱，拉拉維亞（Jake LaRavia）和里夫斯（Austin Reaves）連續轟進三分球，雙方又回到兩位數分差。

拓荒者利用湖人連續失誤展開反擊，哈勒戴（Jrue Holiday）和卡瑪拉（Toumani Camara）趁勢合砍10分，阿夫迪亞（Deni Avdija）補上兩罰，硬是將比分縮小到5分差。

剩下不到2分鐘，阿夫迪亞突破傳球失誤，里夫斯兩罰穩定軍心，卡瑪拉轟進三分球，凱斯勒（Walker Kessler）也接獲唐西奇助攻放進兩分。雙方攻勢你來我往，里拉德（Damian Lillard）剩下50.8秒把握兩罰機會，拓荒者追至4分差。唐西奇在27.7秒靠著優異單打能力投進關鍵球，也讓他得分來到51分，隨後里夫斯抄球後快攻灌籃得手，也讓湖人穩住局面。

除了唐西奇的大爆發，關鍵時刻上演重要抄球的里夫斯也有25分4抄截3籃板表現，凱斯勒16分12籃板。

拓荒者的阿夫迪亞拿到22分11助攻9籃板，出現8次失誤；里拉德22分4助攻，卡瑪拉18分，克林根（Donovan Clingan）17分11籃板，哈勒戴12分7助攻。

湖人目前以8勝2敗排名西區第一，拓荒者吞下本季第2敗，戰績落到西區第5。