NBA／暴龍奇兵飆分創生涯新高 公鹿1勝8敗寫近33年最慘開季

送走當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿，顯然要面臨一段黑暗期。今天在NBA盃小組賽面對多名主力因傷缺陣的暴龍，雖然下半場一度領先15分卻還是失守，慘遭對手逆轉，苦吞開季第8敗，同時也以1勝8敗寫下近33年來最糟糕的開季表現。

暴龍此役面臨嚴重的傷兵問題，雷納德（Kawhi Leonard）因膝傷連續缺席第7場比賽，兩度入選明星賽的巴恩斯（Scottie Barnes）也受到鼠蹊部傷勢影響無法出賽，就連先發後衛奎克利（Immanuel Quickley）則因腿後肌傷勢高掛免戰牌。少了3名重要戰力，暴龍原本面臨不小挑戰，卻意外迎來板凳奇兵挺身而出。

2025年選秀會第二輪出身的年輕後衛馬丁（Alijah Martin），生涯前30場比賽單場得分從未超過9分，然而他今天11投9中包含6顆三分球，以極高效率攻下生涯新高27分，成為暴龍完成逆轉的重要功臣。

值得一提的是，馬丁過去生涯三分球合計27投6中，此戰一口氣追平先前整個NBA生涯的三分球命中總數。

除了馬丁突然爆發，巴瑞特（RJ Barrett）也扛起得分重任，同樣攻下27分；希德（Jamal Shead）繳出10分、16助攻的雙十成績，其中助攻數刷新個人生涯新高。暴龍禁區同樣獲得充足支援，莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）與伯爾特（Jakob Poeltl）各自貢獻19分，合計拿下18個籃板和7次抄截。

公鹿開賽一度掌握比賽主導權，最多曾取得15分領先，並在上半場結束時保有優勢。然而進入下半場後，暴龍逐漸找回節奏，攻守兩端全面提升強度，後兩節合計轟下70分，反觀公鹿僅拿47分，成為雙方勝負逆轉的關鍵。

赫洛（Tyler Herro）得到23分10助攻，伯瑞斯（Brayden Burries）21分11籃板，得分與籃板雙雙創下生涯新高。儘管兩人都有不錯的表現，公鹿仍無法抵擋暴龍下半場的猛烈攻勢，最終只能接受敗戰。

這場失利也讓公鹿開季戰績下滑至1勝8敗，創下球隊自1993-94年賽季以來最差的開季成績。當年公鹿在前11場比賽就輸掉10場，最終整季僅有20勝62敗。