NBA／小鮑爾關鍵5分帶動灰狼反撲 威廉森得分新低鵜鶘斷4連勝

今夏達成5年總價破億續約協議的多森姆（Ayo Dosunmu），今天在NBA盃小組賽面對鵜鶘攻下全隊最高26分，加上小鮑爾（LaMelo Ball）在第四節關鍵時刻連得5分，帶動球隊殺出一波10比2攻勢，終場灰狼便以115比109擊退鵜鶘。

灰狼不僅終結對手4連勝，也將本季戰績提升至7勝3敗，NBA盃則取得2勝0敗，持續保持不敗。

灰狼此役展現多點開花的進攻火力，除了多森姆攻下26分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也貢獻23分6籃板5助攻，小鮑爾22分8助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）則有17分8籃板4助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）8分11籃板。

比賽開局，灰狼便展現積極的外線進攻企圖心，首節全隊投進5記三分球，其中多森姆率先命中2球，帶領球隊打出13比5攻勢，迅速取得8分領先。

不過，鵜鶘並未讓灰狼輕易掌握比賽節奏，隨即靠著外線火力展開反擊。馬特科維奇（Karlo Matkovic）連續投進3記三分球，鵜鶘回敬一波17比4攻勢，迅速追回落後差距。隨後費爾斯（Jeremiah Fears）把握進攻機會得分，讓鵜鶘以24比22反超，雙方展開激烈拉鋸。

鵜鶘近期狀態不錯，賽前已經取得4連勝，希望延續氣勢拿下NBA盃首勝。面對灰狼的進攻挑戰，球隊持續尋找反擊機會，讓比賽直到第四節都充滿懸念。

決勝節剩下7分55秒時，墨瑞（Dejounte Murray）在外線命中三分球，鵜鶘取得2分超前，一度看見延續連勝的機會。然而，小鮑爾隨即挺身而出，個人連續攻下5分，扭轉原本落後局面，灰狼趁勢打出10比2的猛烈攻勢，這波關鍵反擊也成為比賽勝負的分水嶺。

二年級生費爾斯攻下全隊最高24分，比伊（Saddiq Bey）17分5籃板4助攻，馬特科維奇18分；鵜鶘當家球星威廉森（Zion Williamson）此役僅出手10次，獲得13分8籃板4助攻，創下個人本季單場最低得分。

損失當家球星愛德華（Anthony Edwards）的灰狼，依然在開季前10場比賽拿下7勝，維持西區前6名的席次。