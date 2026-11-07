NBA／佛雷格、厄文下半場找回進攻手感 獨行俠送爵士7連敗

儘管佛雷格（Cooper Flagg）與厄文（Kyrie Irving）上半場進攻狀態不佳，但靠著華盛頓（P.J. Washington）挺身而出，加上兩大球星下半場找回手感，最終以112比100拿下勝利，送給爵士7連敗。

華盛頓扛起上半場進攻重任，全場攻下本季新高26分，其中22分集中在前兩節，幫助球隊在佛雷格與厄文手感低迷的情況下，仍能與爵士抗衡，雙方半場打完以57比57戰成平手。

相較於華盛頓上半場的出色表現，佛雷格與厄文在比賽前半段可說是陷入苦戰。厄文開賽前11次出手僅命中1球，半場結束只有2分進帳。佛雷格同樣未能迅速找到得分節奏，上半場僅攻下4分。

然而易籃再戰後，獨行俠雙星重新找回進攻節奏，聯手發動猛烈反擊，帶領獨行俠打出22比10攻勢，一舉拉開兩位數分差。在這波關鍵攻勢中，佛雷格一人攻下13分，厄文也貢獻8分，兩人攜手扭轉戰局。獨行俠進入第四節始終維持雙位數領先，沒有再讓爵士取得逆轉機會。

佛雷格下半場獨拿17分，最終繳出21分、10籃板、7助攻的全能成績；厄文則在下半場得到12分，全場以14分作收。樂透新秀長人強森（Morez Johnson Jr.）替補攻下13分17籃板，達成個人生涯首次雙十表現。

艾爾達瑪（Santi Aldama）在3月接受右膝手術又在休賽季面臨交易，今天順利回歸賽場，得到8分9籃板，可說是為獨行俠禁區增添戰力。

爵士陣中以馬卡南（Lauri Markkanen）的24分為最高，榜眼菜鳥彼特森（Darryn Peterson）拿到21分5助攻。爵士開季表現持續陷入低潮，目前1勝8敗，在西區墊底。