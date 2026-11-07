NBA／2022年後就沒輸過灰熊！米契爾新高35分率雷霆大勝31分

灰熊今天在NBA盃小組賽對決雷霆，上演西區黑馬交手奪冠勁旅的精采好戲。不過雷霆即便在末日級傷兵劣勢下仍然展現強大實力，最終在米契爾（Ajay Mitchell）豪取全場生涯最高35分、「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）28分挹注火力的攻勢下，以128：97大勝對手31分，讓灰熊在開季6連勝後吞下3連敗。

雷霆三大主力霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）、華勒斯（Cason Wallace）等依然缺陣，但少主亞歷山大展現統治力，即便從開賽就遭受包夾，上半場仍然用11投7中拿下17分2籃板3助攻1抄截1阻攻的全能數據，再加上米契爾21分的火燙手感，幫助球隊中場取得71：49的絕對優勢。

易籃再戰灰熊仍持續迷航，進攻方面前幾戰狀態絕佳的傑洛姆（Ty Jerome）和新秀布瑟（Cameron Boozer）被雷霆嚴密的防守持續限制、防守端則是完全拿亞歷山大沒辦法，無論是單防或包夾都會給對手得分機會。最終比賽徹底失去懸念，灰熊以97：128慘吞3連敗，雷霆則是收下3連勝與NBA盃小組賽首勝。

本戰亞歷山大22投11中，用超高效率拿下28分，米契爾則是化身戰神，用20投14中、3分球7投4中的高命中率豪取生涯新高35分，至於麥肯（Jared McCain）也有21分火力支援。

灰熊方面，本季新王牌傑洛姆拿下21分已經是陣中最高，菜鳥布瑟則是14投僅2中、3分球8投全失僅得8分，效率值更是全隊倒數第2的-30，被雷霆狠狠「軍訓」繳學費。此外值得一提的是，雷霆自從2022年12月7日後對上灰熊就屢戰屢勝，包含季後賽以及本戰已經取得跨季17連勝，成為名符其實的「灰熊殺手」。