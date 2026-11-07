NBA／詹姆斯重返克里夫蘭僅拿8分 騎士7人得分上雙痛宰76人24分

詹姆斯（LeBron James）本季首度重返克里夫蘭，卻未能在熟悉的場地打出理想表現。騎士靠著米契爾（Donovan Mitchell）繳出23分、8助攻、7籃板的全能數據，加上全隊出色的防守壓迫與轉換快攻，終場以119比95痛宰近況出色的76人24分，終結對手5連勝，吞下本季第2敗。

騎士開賽就展現強烈企圖心，米契爾迅速攻下7分，搭配隊友積極防守製造反擊機會，讓騎士很快打出27比12攻勢，建立雙位數領先優勢。騎士透過防守帶動進攻的節奏讓76人難以招架，雖然費城隨後逐漸穩住陣腳，首節結束仍以22比33落後11分。

進入第二節後，76人試圖縮小差距，埃奇庫姆（VJ Edgecombe）成為球隊進攻端最主要的火力來源，上半場就攻下17分，幫助球隊逐漸追近比分。相較於76人仰賴個別球員發揮，騎士則持續透過團隊攻守維持領先，讓對手始終難以完全扭轉戰局。

騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽前特別強調控制失誤的重要性，要求球員避免不必要的失誤，降低76人利用攻守轉換得分的機會。騎士上半場確實執行得相當理想，前兩節僅發生5次失誤，成功維持進攻流暢度。雖然全場失誤最終增加至15次，但球隊仍靠著防守強度與穩定得分掌握主導權。

除了先發球員的發揮，騎士板凳也提供重要支援。海佐尼亞（Mario Hezonja）替補登場後迅速進入狀況，前10分鐘就拿下10分，不僅展現進攻效率，也積極投入籃板爭搶，最終繳出15分、10籃板的雙十成績。

騎士先前曾在對戰76人時浪費大幅領先，這種情況在第三節差點重演。馬克西（Tyrese Maxey）單節獨拿10分，帶動76人追到僅差2分，不過，騎士很快壓制對手反擊氣勢，米契爾和華森（Peyton Watson）聯手出擊，又將領先擴大至17分，。

至此，騎士沒有再給對手機會，76人第三節團隊命中率低至3成以下，整個第四節也同樣低迷，不足3成，雙方比分差距不斷擴大，一度領先達25分。

76人此役最大的問題，在於兩名主力球星詹姆斯與安比德（Joel Embiid）雙雙遭到騎士嚴密封鎖。兩人全場合計21投僅3中，還發生8次失誤。兩人得分都未達雙位數。

進入NBA第24個球季的詹姆斯，先前例行賽僅有9場得分未達雙位數，這是他生涯第10次單場得分低於10分。詹姆斯過去曾創下連續1297場例行賽至少攻下10分的驚天紀錄，直到2025年12月4日才中斷。

面對兩大球星同時熄火，76人只能依靠埃奇庫姆、馬克西與布朗（Jaylen Brown）維持火力，但整體來說還是無法突破騎士防線。布朗20分，埃奇庫姆19分，馬克西17分。騎士全隊投籃命中率僅36.5%，三分球更是40投10中，命中率只有25%，

除了米契爾外，莫布里（Evan Mobley）也攻下22分、6籃板、4助攻，騎士團隊7人得分上雙，可說是讓76人防不勝防。哈登17分6籃板3助攻，華森13分9籃板。