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NBA／布朗尼下放發展聯盟 湖人教頭揭原因：需要更多實戰機會

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼下放至發展聯盟。 美聯社
布朗尼下放至發展聯盟。 美聯社

洛杉磯湖人持續調整年輕球員的培養計畫，球團日前宣布，將詹姆斯之子布朗尼（Bronny James）與今年首輪新秀卡爾（Cameron Carr）下放至發展聯盟，爭取更多實戰機會。

總教練瑞迪克（JJ Redick）也特別強調，這項安排主要是為了讓兩人累積更多比賽經驗，並非將他們排除在一軍計畫之外，兩人後續仍會隨隊參加客場四連戰之旅。

「布朗尼和卡爾都會跟我們一起參加接下來的客場之旅，」瑞迪克表示，「我們傳達給他們的訊息非常簡單，就是你們需要更多實戰機會，需要真正上場打球。」

對瑞迪克而言，年輕球員即使留在NBA陣容中，如果無法獲得足夠上場時間，對於技術與比賽經驗的累積，未必是最理想的安排。

尤其布朗尼已經進入NBA生涯第3個球季，雖然持續隨湖人參與訓練與比賽，但本季至今只出賽5場，平均上場時間不到3分鐘，仍難以在正式比賽中獲得穩定發揮空間。

瑞迪克指出，布朗尼過去2年已經有在湖人一軍及南灣湖人隊之間往返的經驗，如今轉往發展聯盟，對於應該如何利用發展聯盟提升自己，早已相當熟悉。

「布朗尼過去2年已經歷過很多次這樣的安排，無論是在我們球隊，或是在發展聯盟球隊，他知道球隊對他的期待，也清楚自己到那裡應該做什麼。」瑞迪克說。

湖人首輪新秀卡爾。 美聯社
湖人首輪新秀卡爾。 美聯社

至於卡爾，情況則有所不同。這名湖人在今年選秀會以首輪第24順位選進的新秀，因右側腹斜肌拉傷，缺席開季前6場例行賽，直到近期才重新回到球隊陣容，但目前同樣缺乏足夠的實戰時間。

瑞迪克表示：「對卡爾來說，這正是發展聯盟存在的目的，就是培養球員，而他現在最需要的就是比賽經驗。」

相較於讓2名年輕球員長時間坐在板凳席，湖人希望透過發展聯盟的出賽機會，讓他們在正式比賽中練習攻守判斷、熟悉場上節奏，並累積更多面對不同防守策略的經驗。

湖人接下來將在主場迎戰拓荒者，隨後展開連續4場客場比賽的密集賽程。根據瑞迪克的說法，布朗尼與卡爾仍會回到一軍隨隊移動，顯示球團希望在兼顧NBA陣容調度的同時，透過發展聯盟賽事提供年輕球員更多磨練機會。

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