快訊

資料中心未來綁手綁腳 致命那刀不在民主黨奪下兩院

上班第一天就立大功！「機場護國神犬」聞出行李藏香蕉 燦笑邀功超搶鏡

500小趴踢／歌聲驚艷周興哲！達嗨Tahai超狂身分曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／泰托姆轟34分率隊痛宰黃蜂39分 塞爾蔕克近8戰豪取7勝

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆繳出全能數據。 路透
泰托姆繳出全能數據。 路透

塞爾蒂克今天在NBA盃小組賽迎戰黃蜂，靠著當家球星泰托姆（Jayson Tatum）繳出34分、9助攻、8籃板的全能數據，加上全隊上半場三分火力全面爆發，早早奠定勝利基礎，終場以119比80狂勝39分，拿下近8場比賽中的第7勝，NBA盃戰績也提升至2勝0敗。

塞爾蒂克此役從開賽就展現強烈進攻企圖心，首節在泰托姆領軍下迅速拉開差距。泰托姆單節轟進3記三分球，獨拿18分，隊友懷特（Derrick White）也挹注10分，帶領球隊首節就以40比20取得20分領先。綠衫軍首節三分球17投9中，外線命中率超過5成。

塞爾蒂克的外線攻勢在第二節依舊猛烈，上半場三分球合計31投17中，命中率高達54.8%，一口氣將領先擴大至31分。反觀黃蜂進攻端完全找不到節奏，前兩節團隊投籃命中率僅28%，還發生8次失誤，攻守兩端都被對手壓制，比賽勝負提前失去懸念。

懷特貢獻18分5助攻4籃板，普里查德（Payton Pritchard）12分6籃板5助攻，喬治（Paul George）8分5籃板。塞爾帝克團隊三分球44投24中。

即使塞爾蒂克大幅領先，泰托姆仍持續留在場上，直到第三節最後1分鐘才退場休息，當時塞爾蒂克已經取得42分優勢。由於NBA盃小組賽的得失分差可能影響晉級排名，塞爾蒂克並未因比數懸殊就放慢進攻腳步，仍積極擴大領先幅度，爭取更有利的分差。

黃蜂除了整體攻守失序，還面臨傷兵問題。此役克努佩爾（Kon Knueppel）與迪亞巴特（Moussa Diabate）雙雙缺陣，米勒（Brandon Miller）又在第二節因右側鼠蹊部痠痛被迫提前退場，之後未再回到比賽。

里德（Naz Reid）拿到全隊最高14分，薩隆（Tidjane Salaun）13分4籃板。黃蜂近期已經吞下6連敗。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／詹姆斯重返克里夫蘭僅拿8分 騎士7人得分上雙痛宰76人24分

詹姆斯（LeBron James）本季首度重返克里夫蘭，卻未能在熟悉的場地打出理想表現。騎士靠著米契爾（Donovan Mitchell）繳出23分、8助攻、7籃板的全能數據，加上全隊出色的防守壓迫與轉換快攻，終場以119比95痛宰近況出色的76人24分，終結對手5連勝，吞下本季第2敗。

NBA／今夏曾考慮重返騎士！詹姆斯加盟76人後回老東家獲全場歡呼

76人今日作客騎士，資深名將詹姆斯（LeBron James）回到效力11個賽季的老東家，在廣播介紹先發陣容時，主場球迷也給予這位幫助克里夫蘭拿下隊史首冠的功臣熱烈歡呼，再加上日前「老詹」坦白今夏確實認真考慮重返騎士，讓這場「歸巢之戰」更添溫情。

NBA／波爾辛吉斯宣告暫別球場 喊話與勇士一同找到解方

勇士長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天透過社群媒體宣布，由於身體狀況無法負荷頂尖賽場的競技強度，他將暫時卸下球衣、離開球場，全面優先調養健康。儘管這並非正式宣告退休，但這位31歲的中鋒在今年6月底才剛與勇士簽下總值2年4000萬美元的續約，如今卻在新賽季開打不久選擇暫別NBA，令人不勝唏噓。

NBA／楊恩重返亞特蘭大8失誤遭噓爆 老鷹多點開花退巫師收3連勝

巫師今天在季中錦標賽作客老鷹主場，也是前老鷹一哥楊恩（Trae Young）轉隊後首度回到亞特蘭大出賽，但卻遭到老鷹球迷噓聲以對，而老鷹最終也在團隊7人得分上雙，其中亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）、多特（Luguentz Dort）、歐康古（Onyeka Okongwu）攜手攻下75分領軍下，以139：132收下對戰巫師的二連勝，並拉出一波3連勝。

NBA／兩小將質疑泰勒絲假球迷引口水戰！尼克球團出面滅火

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）今年7月才剛與美式足球球星特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）在紐約麥迪遜花園廣場（MSG）完成浪漫婚禮，未料近日卻意外捲入「真偽球迷」口水戰，不過今天尼克球團也透過聲明力挺泰勒絲的球迷身份。

NBA／佛雷格、厄文下半場找回進攻手感 獨行俠送爵士7連敗

儘管佛雷格（Cooper Flagg）與厄文（Kyrie Irving）上半場進攻狀態不佳，但靠著華盛頓（P.J. Washington）挺身而出，加上兩大球星下半場找回手感，最終以112比100拿下勝利，送給爵士7連敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。