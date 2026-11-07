NBA／泰托姆轟34分率隊痛宰黃蜂39分 塞爾蔕克近8戰豪取7勝

塞爾蒂克今天在NBA盃小組賽迎戰黃蜂，靠著當家球星泰托姆（Jayson Tatum）繳出34分、9助攻、8籃板的全能數據，加上全隊上半場三分火力全面爆發，早早奠定勝利基礎，終場以119比80狂勝39分，拿下近8場比賽中的第7勝，NBA盃戰績也提升至2勝0敗。

塞爾蒂克此役從開賽就展現強烈進攻企圖心，首節在泰托姆領軍下迅速拉開差距。泰托姆單節轟進3記三分球，獨拿18分，隊友懷特（Derrick White）也挹注10分，帶領球隊首節就以40比20取得20分領先。綠衫軍首節三分球17投9中，外線命中率超過5成。

塞爾蒂克的外線攻勢在第二節依舊猛烈，上半場三分球合計31投17中，命中率高達54.8%，一口氣將領先擴大至31分。反觀黃蜂進攻端完全找不到節奏，前兩節團隊投籃命中率僅28%，還發生8次失誤，攻守兩端都被對手壓制，比賽勝負提前失去懸念。

懷特貢獻18分5助攻4籃板，普里查德（Payton Pritchard）12分6籃板5助攻，喬治（Paul George）8分5籃板。塞爾帝克團隊三分球44投24中。

即使塞爾蒂克大幅領先，泰托姆仍持續留在場上，直到第三節最後1分鐘才退場休息，當時塞爾蒂克已經取得42分優勢。由於NBA盃小組賽的得失分差可能影響晉級排名，塞爾蒂克並未因比數懸殊就放慢進攻腳步，仍積極擴大領先幅度，爭取更有利的分差。

黃蜂除了整體攻守失序，還面臨傷兵問題。此役克努佩爾（Kon Knueppel）與迪亞巴特（Moussa Diabate）雙雙缺陣，米勒（Brandon Miller）又在第二節因右側鼠蹊部痠痛被迫提前退場，之後未再回到比賽。

里德（Naz Reid）拿到全隊最高14分，薩隆（Tidjane Salaun）13分4籃板。黃蜂近期已經吞下6連敗。