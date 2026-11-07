NBA／今夏曾考慮重返騎士！詹姆斯加盟76人後回老東家獲全場歡呼

76人今日作客騎士，資深名將詹姆斯（LeBron James）回到效力11個賽季的老東家，在廣播介紹先發陣容時，主場球迷也給予這位幫助克里夫蘭拿下隊史首冠的功臣熱烈歡呼，再加上日前「老詹」坦白今夏確實認真考慮重返騎士，讓這場「歸巢之戰」更添溫情。

詹姆斯在2003年以狀元之姿加入家鄉球隊騎士，雖然曾經因加盟熱火引起大批球迷不滿，甚至公開燒球衣，但回歸後他帶領球隊迅速成為東區強權，達成連續4個賽季闖進總冠軍賽的偉業，2015~16賽季更是在1：3的絕對落後下實現大逆轉，擊敗例行賽拿下破紀錄73勝的勇士，為克里夫蘭奪得睽違52年的北美職業運動冠軍。

今夏邁入第24個賽季的詹姆斯，確定不與湖人續約，並且決定以老將底薪加盟76人，引起關注。外界普遍認為這位「阿克倫之子」會選擇「鳳還巢」劇本回歸騎士，而詹姆斯本人在上個月也透露，「回克里夫蘭」絕非空穴來風的傳言，而是他當初認真考慮的落腳點之一，「這（騎士）確實是個選項，那時我正在決定職業生涯最後幾年到底想去哪。」

雖然最終詹姆斯決定前往費城，與安比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）和馬克西（Tyrese Maxey）組成四星連線，但今天回到騎士主場火箭球館（Rocket Arena），球迷選擇用歡呼迎接，而非過去出走邁阿密的漫天噓聲，也給予這位41歲老將最大尊重。

事實上這並非雙方本賽季首次對決，10月22日開幕戰76人就曾在主場迎戰騎士，更是在落後29分情況下，於後兩節打出69比37攻勢，最終114：106完成大逆轉劇本。本戰詹姆斯繳出17分10籃板雙十成績，也一舉創下個人生涯落後最大分差的逆轉紀錄。