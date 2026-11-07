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NBA／楊恩重返亞特蘭大8失誤遭噓爆 老鷹多點開花退巫師收3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊恩(右)重返亞特蘭大遭到噓聲伺候。 法新社
楊恩(右)重返亞特蘭大遭到噓聲伺候。 法新社

本場賽事

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巫師今天在季中錦標賽作客老鷹主場，也是前老鷹一哥楊恩（Trae Young）轉隊後首度回到亞特蘭大出賽，但卻遭到老鷹球迷噓聲以對，而老鷹最終也在團隊7人得分上雙，其中亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）、多特（Luguentz Dort）、歐康古（Onyeka Okongwu）攜手攻下75分領軍下，以139：132收下對戰巫師的二連勝，並拉出一波3連勝。

巫師與老鷹在近期展開二連戰，不過雙方在今天於亞特蘭大交手卻都有傷兵出現，包括巫師明星長人戴維斯與老鷹一哥強森（Jalen Johnson）皆因為腳踝傷勢缺陣。

不過今天比賽焦點仍放在前老鷹一哥楊恩在上賽季轉戰巫師後，今天首度回到亞特蘭大出賽，但老鷹球迷在賽前球員介紹與比賽過程中，不時透過噓聲「接待」他的回歸。上半場打完楊恩表現也不如預期，僅攻下6分並送出6次助攻，反觀老鷹亞歷山大-華克與歐康古分別有16分和13分進帳，帶領老鷹以5分差距領先巫師。

易籃後，兩軍持續進攻大戰，巫師不僅上半場手感火燙的喬治（Kyshawn George）持續飆分，楊恩也逐漸找回進攻手感，但老鷹多點開花的攻勢更是讓巫師防不勝防，連續兩節得分都在35分以上，三節打完老鷹也取得11分領先。

第四節，巫師雖然在楊恩穿針引線下一度追到僅剩1分差距，但多特（Luguentz Dort）在關鍵時刻挺身而出，接連的外線命中幫助老鷹穩住領先優勢，最終老鷹就以7分差距收下3連勝，巫師則是苦吞2連敗。

老鷹今天共計7人得分上雙，其中亞歷山大-華克進帳全隊最高28分，多特25分，歐康古22分、10籃板，丹尼爾斯（Dyson Daniels）則有13分、9籃板、12助攻準大三元。至於巫師則以喬治33分最佳，楊恩雖有23分、10助攻，但也發生高達8次失誤，狀元郎迪班薩（AJ Dybantsa）11分、9籃板、4抄截。

楊恩 亞特蘭大 NBA

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