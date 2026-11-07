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NBA／兩小將質疑泰勒絲球迷身分引爆口水戰！尼克球團出面滅火

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
圖為之前泰勒絲在麥迪遜廣場花園觀看2026年NBA總決賽第4戰。路透
圖為之前泰勒絲在麥迪遜廣場花園觀看2026年NBA總決賽第4戰。路透

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）今年7月才剛與美式足球球星特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）在紐約麥迪遜花園廣場（MSG）完成浪漫婚禮，未料近日卻意外捲入「真偽球迷」口水戰，不過今天尼克球團也透過聲明力挺泰勒絲的球迷身份。

這起爭議源於尼克年輕後衛科萊克（Tyler Kolek）與麥克布萊德（Miles McBride）在日前的一場YouTube直播活動中，被問及曾在場邊見過「最假」的網紅或名人球迷時，科萊克直言不諱地指出，「在尼克的比賽中，我覺得這非常具有表演性質，因為他們只是想被人看到在現場，不見得真的是球迷，大概就像泰勒絲吧。」一旁的麥克布萊德也點頭附和。

科萊克當時坦言自己恐怕會招來「絲粉（Swifties）」的怒火，但也補上一句，「我猜她平時很忙，所以無法經常到場，但這確實有點做作。」麥克布萊德隨後則點名班史提勒（Ben Stiller）與崔西摩根（Tracy Morgan）等藝人，稱讚他們才是「扎實」的死忠尼克迷。

眼看球員失言惹議，尼克球團官方隨即在今天發表正式聲明滅火。發言人在聲明中強調，「泰勒絲多年來一直是尼克隊的球迷，與麥迪遜花園廣場有著長久的淵源，我們對於她長期支持球團的舉動感到無比感激。」

事實上，泰勒絲與紐約球場的淵源頗深，其球迷資歷甚至可以追溯至2003年，當時年僅13歲的她就曾登上MSG的球場在中場休息時獻唱。近年來，她也多次被捕捉到現身季後賽場邊觀戰，包括今年東區決賽及總決賽，展現十足的籃球熱情，如今球團親自跳出來力挺，也讓這場名人球迷風波暫時畫下句點。

泰勒絲 NBA 尼克

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