NBA／波爾辛吉斯宣告暫別球場 喊話盼與勇士一同找到解決方案

勇士長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天透過社群媒體宣布，由於身體狀況無法負荷頂尖賽場的競技強度，他將暫時卸下球衣、離開球場，全面優先調養健康。儘管這並非正式宣告退休，但這位31歲的中鋒在今年6月底才剛與勇士簽下總值2年4000萬美元的續約，如今卻在新賽季開打不久選擇暫別NBA，令人不勝唏噓。

回顧這起風波，波爾辛吉斯在訓練營開訓前兩天便致電勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），表明無法向球隊報到。儘管球團曾給予緩衝期，雙方也在10月初進行會談，但他最終仍決定離隊。據聯盟消息指出，由於他未參與球隊運作，勇士目前已暫停支付其本季2000萬美元的薪資，而波爾辛吉斯與球員工會皆未對此抗議。

不過，勇士球團暫無意願直接將其合約作廢，目前勇士開季打出6勝3敗、拉出一波6連勝的氣勢，球團計畫在明年2月交易截止日前，利用波爾辛吉斯高達2000萬美元的合約薪資作為籌碼尋求補強。

而波爾辛吉斯對於交易持開放態度，由於他下個賽季僅有3萬美元保障薪資，對於想在未來出清長約或節省開銷的球隊而言，反倒具備相當的轉手價值。

波爾辛吉斯在聲明中感性表示，「我對勇士充滿最高敬意，也希望能找到對大家都好的解決方案。我知道自己現在的狀態無法達到預期，因此決定先暫停腳步。」這位征戰聯盟11年的明星長人能否透過交易重燃生涯曙光，將成為接下來交易市場的焦點之一。