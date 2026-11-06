NBA／維金斯等4球員數據慘不忍睹！熱火主帥：替小哈德威感到難過

熱火隊因為交易來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）陣容大幅調整，開季前9場比賽3勝6敗，目前陣中多名球員數據達到生涯最低點。

被外界喻為「公務員」的維金斯（Andrew Wiggins）休賽季簽下3年6400萬美元合約，他生涯場均18.2分；本季平均僅8.6分，且防守端也有下滑的跡象。

原本被寄予厚望提供外線火力的小哈德威（Tim Hardaway Jr.），場均僅5.1分，三分命中率是慘不忍睹的24.3%。今天比賽他只上場4分鐘，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）表示只是根據對手調整陣容，「我現在真的很替小哈德威感到難過，這其實不是他個人的問題。」

替補長人波提斯（Bobby Portis）場均7.3分6.9籃板，但整體命中率僅37.9%。上季就打很爛的約維奇（Nikola Jovic）本季更慘，場均只有2.4分1.9籃板，三分命中率10%。