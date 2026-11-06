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NBA／字母哥加盟熱火戰績差 瑞佛斯批評：不容易執教的球員
熱火隊休賽季透過交易得到「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），但開季只繳出3勝6敗戰績，不如外界預期。對此，曾執教字母哥的傳奇教頭「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）就直呼這位希臘怪物很難指導。
瑞佛斯生涯執教戰績1194勝866敗，勝率58%，今年4月他與公鹿隊分道揚鑣後退休。瑞佛斯與字母哥在公鹿合作3個賽季，戰績依序是17勝19敗、48勝34敗、32勝50敗。
如今字母哥轉戰熱火戰績不理想，瑞佛斯公開點出執教字母哥的困難，「他真的不是一名容易執教的球員，他打球總是以非常瘋狂的速度向籃框衝擊，要指導他真的很困難。」
「他擁有非常出色的傳球能力，但同時籃球智商沒高到那種頂尖程度，進攻方式其實相當單一，幾乎每回合都想靠力量強行突破。我一直希望他能學會如何更好地執行戰術。」
瑞佛斯接著強調，「他現在仍需學習戰術執行的價值，無論是在正式訓練，還是賽前投籃練習時，都必須真正專注戰術執行，了解這件事有多重要。現在他身邊有一位在戰術執行方面堪稱頂尖的教練。」
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