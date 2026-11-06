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NBA／和湯普森在勇士經歷太多戰役！柯瑞感嘆：珍惜每次交手機會

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞、湯普森。 法新社
柯瑞、湯普森。 法新社

湯普森Klay Thompson）今天回到老東家勇士隊主場打球，雖只拿11分，但仍帶給球迷感動，勇士一哥柯瑞Stephen Curry）今天受訪時，透露自己看到湯普森投進致勝球後，立刻傳訊息給格林（Draymond Green），分享當下心情。

湯普森昨晚面對快艇隊狂砍30分，投進準絕殺三分球，柯瑞回憶，「湯普森投進致勝球後，我馬上傳訊息給格林，只跟他說：『殺手Klay（Killa Klay）！』」

柯瑞接著說：「看到他打得這麼開心，永遠都是一件很棒的事。不過今晚真的在場上碰到他時，當然還是想徹底封鎖他，讓他一分都拿不到。」

談到與昔日並肩作戰多年的隊友正面交鋒，柯瑞坦言感覺仍然有點不真實，「和他成為對手，直到現在還是讓人覺得不可思議。我想這種感覺永遠都不會變，因為我們曾一起經歷太多戰役。到了職業生涯這個階段，還有機會親自防守他，也是一件滿酷的事。最讓人開心的，就是我們現在仍然有機會在場上互相較勁。」

38歲的柯瑞和36歲的湯普森都進入球員生涯尾聲，柯瑞感嘆，「每多一次交手，就代表我們距離生涯終點又更近一步，所以即使在場上彼此充滿競爭心態，仍然會努力珍惜每次交手的機會。」

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