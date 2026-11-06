NBA／國王中鋒沙波尼斯萌生「賣我」念頭 暴龍等四隊有興趣搶人

重建中的沙加緬度國王隊，本季戰績1勝7敗一如預期跌入谷底，近日又傳出19歲菜鳥阿庫夫（Darius Acuff Jr.）濫投、引發老將沙波尼斯（Domantas Sabonis）不滿的茶壺風暴，外界認為這為三屆全明星中鋒與球團關係走到了轉折點，有關這位禁區核心的離隊傳聞隨之湧現。

根據ESPN記者爆料，沙波尼斯對國王隊現階段的連敗現況感到極度沮喪，並已正式向球團萌生離隊念頭。除了戰績不佳外，媒體報導亦指出，球團在戰術推進與陣容佈局上逐漸轉向培育新秀阿庫夫，導致這位明星長人球權稀釋、在隊上的定位與球隊長期方針產生落差，讓雙方走向分道揚鑣的邊緣。

國王球團方面雖然對交易持開放態度，但也並非急於出清。考慮到沙波尼斯仍有雙方合約與高薪負擔，未來兩個賽季還有約9400萬美元的受保障薪資，並不容易完成交易。此前國王曾試圖與活塞隊洽談，引進年輕中鋒杜倫（Jalen Duren），但活塞並無意放走陣中潛力支柱。

在離隊傳聞曝光後，《ClutchPoints》等媒體進一步指出，包括多倫多暴龍隊、夏洛特黃蜂隊、布魯克林籃網隊以及孟菲斯灰熊隊等多支球隊均對其展現出不同程度的興趣。其中暴龍隊被視為最可能出手的潛在下家；而亞特蘭大老鷹隊等缺乏禁區籃板與傳導核心的球隊也被列入關注名單。若單一球隊無法獨力吃下合約，市場亦不排除透過三方交易促成這次的大型交易案。