快訊

新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

高市「台灣有事」發言滿1年！日本重申對台立場未變 拒答是否撤回

郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／只差沒說詹姆斯名字！溫班亞瑪說明為何不代言「賭博和酒精」

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪、詹姆斯。 美聯社
溫班亞瑪、詹姆斯。 美聯社

詹姆斯LeBron James）因代言軒尼詩和預測市場平台Polymarket引發爭議，馬刺隊超級球星溫班亞瑪Victor Wembanyama）最近受訪時提到，不想代言酒類和賭博，只想推廣健康的東西。

過去溫班亞瑪就曾明確表示，自己絕對不會與汽水公司合作，因為他不希望利用個人知名度，替不健康的產品進行宣傳。

溫班亞瑪在CBS節目《60分鐘》將話題延伸至運動員替賭博平台和酒精產品代言的現象，他說：「我認為身為一名NBA球員，尤其當你已經是聯盟頂級球星時，其實可以自由決定，自己想要什麼樣的職業生涯。」

溫班亞瑪強調，「你可以選擇成為替賭博和酒精產品代言的人，但我希望推廣健康的事物。我指的不只是健康食品，還包括健康生活習慣，以及真正能讓人生活變更好的事。」

值得一提的是，詹姆斯因代言軒尼詩和預測市場平台Polymarket接連引發爭議，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）入股預測市場平台Kalshi，這兩位超級巨星的行為都引發部分球迷反感。

馬刺 76人 LeBron James 詹姆斯 溫班亞瑪 Victor Wembanyama

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／湯普森賞柯瑞火鍋 勇士第三節一波流滅熱火豪取6連勝

勇士隊今天在主場迎戰熱火隊，這是熱火老將湯普森本季唯一一次，在老東家主場打球。勇士在第三節上演一波流，以120：100拿下勝利，豪取6連勝。

NBA／只差沒說詹姆斯名字！溫班亞瑪說明為何不代言「賭博和酒精」

詹姆斯（LeBron James）因代言軒尼詩和預測市場平台Polymarket引發爭議，馬刺隊超級球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）最近受訪時提到，不想代言酒類和賭博，只想推廣健康的東西。

NBA／太陽變陣後回神！布克砍30分率太陽大勝魔術止4連敗

太陽隊開季狀態不理想，今天背靠背迎戰魔術隊，在布克（Devin Booker）得到30分8助攻帶領下，以117：104擊敗魔術，結束近期的4連敗。

NBA／大范甘迪認為「熱火文化」過譽！湯普森反擊：真實存在

傳奇總教練大范甘迪（Stan Van Gundy）最近在節目上直言「熱火文化」被高估，今年加盟熱火的36歲老將湯普森（Klay Thompson）則強調，熱火文化確實存在。

NBA／傳勇士正積極布局明年自由市場 約柯奇被視為頭號目標

金塊隊3屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）的合約有2027-28賽季球員選項，據傳勇士隊正積極布局明年夏天的自由球員市場，約柯奇被視為可能追逐的重量級目標。

NBA／落選後與湖人簽約 「奶油賈霸」獲准重返大學籃壇

「奶油賈霸」阿維拉（Robbie Avila）今年選秀落選後，與湖人簽下訓練營合約，並代表湖人隊打夏季聯賽。不過他最終沒有留在球隊，也沒有加入G聯盟，而是重返大學籃壇，迎接自己第5個NCAA賽季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。