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NBA／只差沒說詹姆斯名字！溫班亞瑪說明為何不代言「賭博和酒精」
詹姆斯（LeBron James）因代言軒尼詩和預測市場平台Polymarket引發爭議，馬刺隊超級球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）最近受訪時提到，不想代言酒類和賭博，只想推廣健康的東西。
過去溫班亞瑪就曾明確表示，自己絕對不會與汽水公司合作，因為他不希望利用個人知名度，替不健康的產品進行宣傳。
溫班亞瑪在CBS節目《60分鐘》將話題延伸至運動員替賭博平台和酒精產品代言的現象，他說：「我認為身為一名NBA球員，尤其當你已經是聯盟頂級球星時，其實可以自由決定，自己想要什麼樣的職業生涯。」
溫班亞瑪強調，「你可以選擇成為替賭博和酒精產品代言的人，但我希望推廣健康的事物。我指的不只是健康食品，還包括健康生活習慣，以及真正能讓人生活變更好的事。」
值得一提的是，詹姆斯因代言軒尼詩和預測市場平台Polymarket接連引發爭議，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）入股預測市場平台Kalshi，這兩位超級巨星的行為都引發部分球迷反感。
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