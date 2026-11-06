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NBA／湯普森賞柯瑞火鍋 勇士第三節一波流滅熱火豪取6連勝
勇士隊今天在主場迎戰熱火隊，這是熱火老將湯普森（Klay Thompson）本季唯一一次，在老東家主場打球。勇士在第三節上演一波流，以120：100拿下勝利，豪取6連勝。
熱火昨天在延長賽辛苦擊敗快艇隊，今天面對勇士，「浪花兄弟」本季首度同場較勁，熱火湯普森首節就賞勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）火鍋，柯瑞上半場10投2中，只拿7分，雙方戰成平手。
柯瑞第三節手感回暖，單節獨拿14分，勇士轟出一波20：4攻勢，三節打完領先15分。末節勇士持續維持領先，柯瑞只打5分鐘就收工，輕鬆拿下勝利。
柯瑞全場19投9中，三分球12中6，攻下29分。倫德伯格（Yaxel Lendeborg）繳出17分8籃板6助攻3抄截的全能數據。
熱火方面，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）只有20分14籃板，米契爾（Davion Mitchell）得到22分8助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）砍下18分10籃板，湯普森三分球7中2，只拿11分。
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