NBA／湯普森賞柯瑞火鍋 勇士第三節一波流滅熱火豪取6連勝

「奶油賈霸」阿維拉（Robbie Avila）今年選秀落選後，與湖人簽下訓練營合約，並代表湖人隊打夏季聯賽。不過他最終沒有留在球隊，也沒有加入G聯盟，而是重返大學籃壇，迎接自己第5個NCAA賽季。

2026-11-06 10:06