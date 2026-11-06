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NBA／太陽變陣後回神！布克砍30分率太陽大勝魔術止4連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽布克。 美聯社
太陽布克。 美聯社

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太陽隊開季狀態不理想，今天背靠背迎戰魔術隊，在布克Devin Booker）得到30分8助攻帶領下，以117：104擊敗魔術，結束近期的4連敗。

太陽今天變陣，先發中鋒改為伊戈達羅（Oso Ighodaro），馬魯亞奇（Khaman Maluach）板凳出發。首節魔術就發生9次失誤，太陽在布克單節12分帶領下，取得7分領先。

第二節魔術多罰13顆球，不過太陽靠著布克再拿11分，板凳射手肯納德（Luke Kennard）挹注12分，聯手將分差擴大到12分。

第三節魔術又發生10次失誤，布魯克斯（Dillon Brooks）和布里吉斯（Miles Bridges）合砍22分，將分差進一步擴大，第四節領先最多達到30分，比賽最後一分多鐘進入垃圾時間。

布克全場22投11中，拿下30分8助攻3抄截。布魯克斯砍進24分，布里吉斯繳出18分13籃板的雙十數據，格林（Jalen Green）表現持續低迷，全場7投3中，只拿6分3助攻。

魔術進攻籃板多9個，但也多14次失誤。卡特（Wendell Carter Jr.）肆虐禁區拿下27分13籃板，華格納（Franz Wagner）得到15分15助攻8籃板4抄截，但有6次失誤。

太陽 魔術 布克 Devin Booker

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