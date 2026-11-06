NBA／大范甘迪認為「熱火文化」過譽！湯普森反擊：真實存在

傳奇總教練大范甘迪（Stan Van Gundy）最近在節目上直言「熱火文化」被高估，今年加盟熱火的36歲老將湯普森（Klay Thompson）則強調，熱火文化確實存在。

大范甘迪點出熱火三巨頭解體後，幾乎都是東區中段班球隊，熱火文化經常被外界認定為強硬、球員能徹底發揮潛力。對此大范甘迪表示，「熱火球隊文化確實不錯，但你知道嗎？聯盟裡有很多球隊都擁有非常出色的文化。如果要說哪隊擁有最好的文化，我認為可能是馬刺。」

大范甘迪指出，「馬刺擁有非常棒的球隊文化，只是他們不會一直把這件事情掛在嘴邊，反觀熱火，卻總是不斷強調熱火文化。」

大范甘迪補充說，「雷霆文化非常出色，馬刺也是，還有很多其他球隊。我不認為熱火文化有什麼特別之處。觀察各種運動項目，那些能長期維持勝利的球隊，會發現他們通常都有穩定而且良好的球隊文化。我認為熱火文化的概念，其實被過度吹捧了。」

湯普森昨天攻下賽季新高的30分，他受訪時談到當初決定加盟熱火的原因，「熱火文化是真實存在的。他們真的懂得如何激發球員最大潛力，在我生涯這個階段更是如此。正是這樣的環境，深深吸引我，讓我想要成為這個球團的一員。」