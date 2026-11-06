NBA／傳勇士正積極布局明年自由市場 約柯奇被視為頭號目標

金塊隊3屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）的合約有2027-28賽季球員選項，據傳勇士隊正積極布局明年夏天的自由球員市場，約柯奇被視為可能追逐的重量級目標。

資深記者費雪（Jake Fischer）在節目中透露，勇士相信自己對聯盟頂級球星仍具有相當大的吸引力，正關注未來可能進入自由球員市場，或可以透過交易取得的球星，「勇士就是聯盟那些正四處觀察市場、摩拳擦掌的球隊之一。他們心裡可能正想：『我們真的能確定約柯奇明年夏天，不會變成可爭取的對象嗎？』」

費雪接著說，「勇士就是抱持這種期待的球隊。他們認為自己有機會騰出提供頂薪合約的薪資空間，而且他們還有柯瑞（Stephen Curry）。有位非常熟悉勇士球團內部的人士告訴我，勇士至今仍相信，自己是球星願意加盟的理想目的地。」

勇士近年來爭取安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和杜蘭特（Kevin Durant）失敗，但有發動交易換來巴特勒（Jimmy Butler），費雪強調，「勇士認為無論透過交易，還是在自由球員市場直接簽約，他們都有機會在明年夏天吸引另一位重量級球星加盟。」