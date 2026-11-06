NBA／落選後與湖人簽約 「奶油賈霸」獲准重返大學籃壇
「奶油賈霸」阿維拉（Robbie Avila）今年選秀落選後，與湖人簽下訓練營合約，並代表湖人隊打夏季聯賽。不過他最終沒有留在球隊，也沒有加入G聯盟，而是重返大學籃壇，迎接自己第5個NCAA賽季。
據美聯社報導，聖路易市巡迴法院法官森海瑟（Jason Sengheiser）裁定，正式審判舉行前，聖路易大學可特別為阿維拉增加第16個球員名額，突破原本陣容人數限制。由於正式審判可能要等數個月後才會進行，這項裁定實際上為現年23歲的阿維拉開綠燈，讓他有機會打完整個2026-2027年賽季。
阿維拉的案例非單一特例，而是近期美國大學體壇參賽資格的爭議，NCAA今年稍早宣布將逐步改採「5年5季」制度，允許運動員5年內參加5個賽季。
這項新制度原本不打算適用2022年入學，且用完參賽資格的運動員，因此引發相當爭議，許多不同項目的大學選手紛紛透過法律爭取額外參賽資格，目前多數案件法官都做出有利球員的裁定。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。