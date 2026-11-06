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NBA／落選後與湖人簽約 「奶油賈霸」獲准重返大學籃壇

聯合新聞網／ 綜合報導
「奶油賈霸」阿維拉（Robbie Avila）。 路透
「奶油賈霸」阿維拉（Robbie Avila）。 路透

「奶油賈霸」阿維拉（Robbie Avila）今年選秀落選後，與湖人簽下訓練營合約，並代表湖人隊打夏季聯賽。不過他最終沒有留在球隊，也沒有加入G聯盟，而是重返大學籃壇，迎接自己第5個NCAA賽季。

據美聯社報導，聖路易市巡迴法院法官森海瑟（Jason Sengheiser）裁定，正式審判舉行前，聖路易大學可特別為阿維拉增加第16個球員名額，突破原本陣容人數限制。由於正式審判可能要等數個月後才會進行，這項裁定實際上為現年23歲的阿維拉開綠燈，讓他有機會打完整個2026-2027年賽季。

阿維拉的案例非單一特例，而是近期美國大學體壇參賽資格的爭議，NCAA今年稍早宣布將逐步改採「5年5季」制度，允許運動員5年內參加5個賽季。

這項新制度原本不打算適用2022年入學，且用完參賽資格的運動員，因此引發相當爭議，許多不同項目的大學選手紛紛透過法律爭取額外參賽資格，目前多數案件法官都做出有利球員的裁定。

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