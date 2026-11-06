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NBA／洛城少主再歷磨練 布朗尼與湖人新秀卡爾遭下放G聯盟

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

湖人在本季開季打出7勝2敗的佳績，不過備受矚目的星二代布朗尼Bronny James）在出賽機會受限下，今天傳出將遭球團下放至G聯盟附屬球隊科切拉山谷湖人，期盼他能獲得更多實戰磨練的機會。

湖人開季戰績出色，與拓荒者及火箭暫居西區前3名，然而布朗尼在5場出賽中表現機會不多，平均僅獲得2.4分鐘上場時間，繳出0.8分。相較之下，他在過去兩個球季效力南灣湖人（科切拉山谷湖人前身）時，25場比賽中展現出更穩定的身手，繳出平均18.4分、投籃命中率49.6%、三分球命中率41.3%，外帶4.4助攻與4.0籃板的不俗數據。

科切拉山谷湖人即將於明天在主場迎戰鹽湖城明星，展開新賽季首戰。除了主場搬遷外，這支發展聯盟球隊也迎來新教頭塞爾達（Alex Cerda），接替先前加入湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）教練團的古思里（Zack Guthrie）。除了布朗尼外，湖人隊菜鳥卡爾（Cameron Carr）也在同一天一同被下放至發展聯盟，準備迎接全新的球季挑戰。

湖人 布朗尼 Bronny James

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