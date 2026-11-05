NBA／唐西奇開季飆分秀寫63年新高紀錄 里夫斯：沒睡覺能拿60分

湖人隊一哥唐西奇（Luka Doncic）今天面對國王隊拿下40分9籃板7助攻，幫助球隊以116：103輕鬆取勝，隊友里夫斯（Austin Reaves）笑稱，要是唐西奇沒睡覺能拿60分。

唐西奇賽季前8場累積308分，是自1962-63賽季張伯倫（Wilt Chamberlain）418分以來最高，當時張伯倫場均44.8分。

唐西奇過去經常在首節砍下高分，但本場7投2中，只拿10分。里夫斯受訪時笑說，「如果他第1節沒有在睡覺，今天搞不好就能拿60分了。」

談到唐西奇驚人得分能力時，里夫斯表示，「他可是曾經單場70幾分的人啊！他就是一名非常出色的籃球員，我也不知道該怎麼說，他從20歲、19歲的時候，就已經能夠打出這種表現了。他真的很厲害。」