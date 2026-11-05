聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／唐西奇開季飆分秀寫63年新高紀錄 里夫斯：沒睡覺能拿60分
湖人隊一哥唐西奇（Luka Doncic）今天面對國王隊拿下40分9籃板7助攻，幫助球隊以116：103輕鬆取勝，隊友里夫斯（Austin Reaves）笑稱，要是唐西奇沒睡覺能拿60分。
唐西奇賽季前8場累積308分，是自1962-63賽季張伯倫（Wilt Chamberlain）418分以來最高，當時張伯倫場均44.8分。
唐西奇過去經常在首節砍下高分，但本場7投2中，只拿10分。里夫斯受訪時笑說，「如果他第1節沒有在睡覺，今天搞不好就能拿60分了。」
談到唐西奇驚人得分能力時，里夫斯表示，「他可是曾經單場70幾分的人啊！他就是一名非常出色的籃球員，我也不知道該怎麼說，他從20歲、19歲的時候，就已經能夠打出這種表現了。他真的很厲害。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。