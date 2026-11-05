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NBA／溫班亞瑪13秒搧連3火鍋、數據比肩傳奇 哈波：根本是張伯倫本人

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺隊球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。 路透
馬刺隊球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。 路透

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馬刺隊球星溫班亞瑪Victor Wembanyama）狂轟生涯新高52分、24籃板，外加8次阻攻，率領馬刺以112：111驚險擊敗獨行俠隊。溫班亞瑪賽後透露自己最近有小感冒，隊友哈波（Dylan Harper）則是對他讚不絕口。

溫班亞瑪賽後透露自己近期身體狀況並不理想，「我最近身體不太舒服，我生病了，但今天我感覺雙腿終於恢復活力，希望未來能更常打出這樣的表現。」

溫班亞瑪也成為1964年張伯倫（Wilt Chamberlain）以來，首位球隊以1分差獲勝的比賽中，至少攻下50分20籃板的球員。史上只有溫班亞瑪、張伯倫和貝勒（Elgin Baylor）達成過。

馬刺後衛哈波受訪時也直呼：「他根本就是張伯倫本人。對手已用盡一切方法想阻止他，不斷做出各種調整，幾乎所有能想到的策略都試過了。但要阻止這個大傢伙進入禁區真的太困難了，他擋拆後的攻擊力非常有統治力，很清楚如何移動到自己最擅長的位置。」

溫班亞瑪本場不只狂轟52分，第2節某次防守回合，短短13秒內，連續封阻獨行俠3名球員的出手。先是佛雷格（Cooper Flagg）試圖在距離籃框2公尺拋投，結果被搧掉。接下來華盛頓（P.J. Washington）急停跳投，又被溫班亞瑪封蓋，中鋒葛佛（Daniel Gafford）也在這次進攻中遭溫班亞瑪封阻。

哈波談到這段精彩防守時笑說：「如果我連續被同一個人蓋3次火鍋，我想自己一定會非常不爽，但這就是溫班亞瑪，他對自己的防守能力非常自豪，而且這種表現，對他來說幾乎是自然而然的事。」

馬刺 獨行俠 溫班亞瑪 Victor Wembanyama

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