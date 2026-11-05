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NBA／小丑竟是我自己？國王拉文「暗酸」隊友防守爛 自己數據卻慘不忍睹

聯合新聞網／ 綜合報導
國王拉文輸球受訪時，疑似暗酸隊友防守不力。然而，拉文本季防守數據，似乎也沒有太多本錢。 美聯社
國王拉文輸球受訪時，疑似暗酸隊友防守不力。然而，拉文本季防守數據，似乎也沒有太多本錢。 美聯社

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國王今日在主場以103：116不敵湖人，不僅開季繳出1勝7敗的慘澹戰績，休息室問題更逐漸浮上檯面，包括陣中明星後衛拉文Zach LaVine）輸球受訪時，疑似暗酸隊友防守不力。然而，攤開拉文本季的個人及進階防守數據，他似乎也沒有太多本錢。

「他們隊上有一些防守很差的球員，但我們也一樣，所以他們就針對這些弱點加以利用。」拉文說道。

根據本季前8場比賽統計，國王平均每場失掉123.3分，排名全聯盟第28；防守效率值（Defensive Rating）為119.4，同樣位居聯盟倒數第3。此外，國王淨效率值更低至–12.9，排名聯盟第29，整體攻守表現相當失衡。

若將目光轉向拉文本人，情況似乎也沒有好到哪裡去。開季至今，拉文防守場均發生3.4次失誤，前8場累計正負值更來到–103，全聯盟倒數第2；平均每場在場時球隊淨輸約12.9分，全聯盟盟倒數第4。

更值得注意的是，根據《Hoops Junkie》數據，當拉文上場時，國王每100回合淨輸19.4分，然而當他坐在板凳上時，球隊反而每100回合淨贏1.7分，兩者差距高達21.1分，在表格列出的7名國王球員中敬陪末座。

至於防守端，拉文上場時，對手的兩分球命中率為60.1%，比他下場時高出1個百分點；三分球命中率則從33.8%上升至36.4%，籃下命中率更高達78.4%，相較於他休息時的73.2%，增加5.3個百分點。

此外，從考量陣容搭配及球員影響的防守進階指標（Defensive RAPM），拉文目前為0.6，在國王符合統計門檻的主要球員中倒數第2。

若翻開過往數據，拉文防守端的問題也並非新球季才出現，根據過往進階數據，他在2024–25年球季的防守正負值（DBPM）為–1.6，上季更下降至–2.2。

如今拉文公開提到陣中隊友防守不佳，仍讓這番言論耐人尋味。

NBA 國王 Zach LaVine 湖人 拉文 全聯

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