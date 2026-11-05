NBA／湯普森轟30分、上次是勇士時期 熱火主帥：證明人可以對抗歲月

36歲湯普森（Klay Thompson）今天投進「準絕殺」三分球，幫助熱火隊在延長賽以117：116氣走快艇隊。湯普森全場狂飆30分，上次拿下30分，要追溯至2024年4月8日，當時他還身披勇士隊戰袍。

湯普森關鍵時刻藉由阿德巴約的掩護，繞到左側底線獲得空檔，接球就射，三分球順利破網，賽後湯普森與隊友瘋狂慶祝。湯普森全場22投11中，三分球17中8，攻下30分全隊次高，正負值+21全場最佳。

湯普森受訪時回憶準絕殺球，「阿德巴約幫我設立了一個非常棒的掩護。當時我腦海中一直預想自己的腳步和動作。我始終相信意念的力量，今晚我真的做到了！」

事實上，賽前有美國媒體批評熱火防守太爛、湯普森像是消防栓。熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）受訪時表示，「湯普森過去就曾在這種關鍵時刻挺身而出，但我認為，這其實是我們下半場的防守強度與頑強鬥志，最終獲得好運的眷顧。這真的是一場非常出色的團隊勝利。」

史波史特拉也強調湯普森的努力帶來回報，「人是可以對抗歲月的，他就在證明這件事，他花了非常多時間鍛鍊與保養身體。正是因為他付出這麼多努力，才能持續展現出那種名人堂等級的技術與能力。」