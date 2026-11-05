NBA／湯普森延長賽「準絕殺」 熱火扭轉20分落後賞快艇7連敗

熱火隊今天上演戲劇性逆轉，先克服正規賽最多20分劣勢，延長賽再扭轉最後3.3秒還落後2分局勢，湯普森（Klay Thompson）從籃下繞到底角找到外線出手空檔，單場命中的第8記三分彈助隊踢館成功，以117：116氣走快艇隊。

投進最後「準絕殺」前，湯普森已經攻下27分，關鍵一擊他再把握住，全場外線17投8中攻下30分，另有5籃板、3助攻和1阻攻，打出加入熱火的代表作。

熱火當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和阿德巴約（Bam Adebayo）今天也成致勝功臣，兩人都上場41分鐘，阿德巴約貢獻35分、10籃板，安戴托昆波27分、14籃板、6助攻、3阻攻，包括延長賽一次麻辣鍋後助攻給湯普森飆將三分彈。

快艇在湯普森投進致勝三分球後還有1秒時間，但沒有暫停下，桑德斯（Kobe Sanders）從後場的孤注一擲沒能破網，無奈吞下7連敗。

快艇新賽季開幕戰奪勝後就一勝難求，今天雖到第二節灌進43分，半場打完取得67：52領先，但最多20分領先在下半場全部花光，延長賽又沒能守住湯普森的長程砲火，讓葛蘭德（Darius Garland）26分成悲情英雄，八村壘的21分、9籃板，洛培茲（Brook Lopez）的20分、8籃板也白搭。