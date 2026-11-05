NBA／溜馬出戰球員比上一場多兩倍 灰熊開季6連勝後吞2連敗

前一場只有6人出戰的溜馬隊今天迎來中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）歸隊，全場12名球員上陣，終場以107：103擊敗灰熊隊，讓灰熊苦吞2連敗。

溜馬首節尾聲打出14：2攻勢取得8分領先，第二節灰熊一哥傑洛姆（Ty Jerome）回暖攻下10分，半場打完追到2分差。

下半場戰況持續膠著，最後關頭灰熊傑洛姆拋投追到落後1分，但溜馬奈史密斯（Aaron Nesmith）投進三分球殺死比賽，以4分差奪下勝利。

溜馬結束5連敗，奈哈德（Andrew Nembhard）攻下全隊最高的22分，席亞康（Pascal Siakam）砍進20分。祖巴茲上場19分鐘，只拿1分4籃板，正負值-22。

灰熊則是苦吞2連敗，傑洛姆和考沃德（Cedric Coward）都得到23分，並列全隊最高，新秀榜第1的選秀探花布瑟（Cameron Boozer）此戰14投4中，只有10分6籃板4助攻。