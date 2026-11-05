快訊

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台灣小心了？學者警告俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

明年全國單一自住房屋現值門檻182.55萬元 符合條件享房屋稅1%稅率

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／浪花兄弟明重逢！湯普森作客對勇士 柯爾感慨當年奪冠歲月

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火隊湯普森(左)與勇士隊柯瑞，於明天對戰 。 法新社
熱火隊湯普森(左)與勇士隊柯瑞，於明天對戰 。 法新社

昔日「浪花兄弟」成員湯普森Klay Thompson）與維金斯Andrew Wiggins）明日將一同披上熱火戰袍，重返熟悉的勇士主場。對此，勇士總教練柯爾Steve Kerr）談到兩位昔日愛將時，難掩懷念之情，強調兩人不僅是勇士奪冠的重要功臣，更為球隊文化留下深遠影響。

「這是NBA很重要的一部分。這個圈子其實很小，大家彼此都認識，也逐漸熟悉彼此。到了最後，你總會遇到必須和朋友競爭的情況，有時甚至是自己的家人。」

對於即將再次見到湯普森與維金斯，柯爾仍相當期待，並給予兩人極高的評價。

目前效命於熱火隊的維金斯(後)。 歐新社
目前效命於熱火隊的維金斯(後)。 歐新社

「能再次見到他們兩個真的很棒，無論是湯普森還是維金斯。他們都為勇士的總冠軍、球隊文化，甚至整支球隊的氛圍做出不可思議的貢獻。他們兩個都是非常好的人，也是非常棒的隊友，能夠再次見到他們，真的讓人很開心。」

事實上，湯普森同樣對重返灣區充滿期待，「我真的等不及回去，見到那些熟悉的面孔。不只是球員，還有防護團隊、裝備管理員、在看台和餐飲區工作的員工，以及清潔人員。我在灣區和洛杉磯都有一輩子的朋友，所以每次能回去，對我來說都非常特別。」

值得一提的是，熱火預計與勇士交手後留在舊金山，利用接下來兩天的休息時間，讓湯普森與維金斯有機會和昔日隊友、工作人員敘舊，隨後再前往沙加緬度挑戰國王。

湯普森過去效力勇士長達13個球季，與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）共同建立勇士王朝，生涯隨隊奪下4座NBA總冠軍。維金斯則在2020年加盟勇士，並於2022年冠軍之旅扮演關鍵角色，幫助球隊擊敗塞爾蒂克，奪下近年來的第4座總冠軍。

NBA 湯普森 勇士 熱火 維金斯 柯爾 Steve Kerr Andrew Wiggins Klay Thompson

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／溫班亞瑪寫「52+24+8」史詩級數據！馬刺險勝獨行俠1分

馬刺隊今天在主場迎來德州內戰對決獨行俠隊，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）得分和籃板創生涯新高，繳出52分24籃板8火鍋的史詩級數據，帶隊以112：111拿下勝利。

NBA／唐西奇連三場40＋ 追上喬丹神紀錄率湖人退國王

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）持續展現可怕的得分能力，今天碰國王隊再有40分演出，以連6場比賽得分都破35分的強勢表現率隊以116：103奪勝，3連勝入袋。

NBA／湯普森延長賽「準絕殺」 熱火扭轉20分落後賞快艇7連敗

熱火隊今天上演戲劇性逆轉，先克服正規賽最多20分劣勢，延長賽再扭轉最後3.3秒還落後2分局勢，湯普森（Klay Thompson）從籃下繞到底角找到外線出手空檔，單場命中的第8記三分彈助隊踢館成功，以117：116氣走快艇隊。

NBA／詹姆斯準大三元 76人四星飆分退活塞奪5連勝稱霸東區

本季組成豪華陣容的76人隊，今天作客活塞隊上演東區強權對決，76人4位球星再度聯手飆分，布朗（Jaylen Brown）轟下30分，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和安比德（Joel Embiid）都有得分、籃板「雙10」演出，馬克西（Tyrese Maxey）得分也打兩位數，助隊頂住活塞隊反撲，以112：106奪下5連勝。

NBA／波神仍傾向退休、不隨隊 勇士拒當「盤子」付6.5億薪水

據ESPN報導，勇士隊目前未按照每半個月一次的付款周期，給不隨隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）年薪2000萬美元（約6.5億新台幣）薪資，勇士認定波爾辛吉斯未履行合約規定的球員義務，因此暫停支付薪水。

NBA ／火箭墜落！小鮑爾、庫明加末節發威領灰狼擊敗西區龍頭

灰狼與火箭今日上演激烈拉鋸戰，雙方前三節始終難分高下，火箭甚至帶著2分領先進入決勝節。不過，第四節靠著小鮑爾（LaMelo Ball）連拿8分扭轉戰局，加上庫明加（Jonathan Kuminga）最後關頭挺身而出，幫助灰狼以117：107擊敗西區龍頭火箭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。