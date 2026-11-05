NBA／浪花兄弟明重逢！湯普森作客對勇士 柯爾感慨當年奪冠歲月

昔日「浪花兄弟」成員湯普森（Klay Thompson）與維金斯（Andrew Wiggins）明日將一同披上熱火戰袍，重返熟悉的勇士主場。對此，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）談到兩位昔日愛將時，難掩懷念之情，強調兩人不僅是勇士奪冠的重要功臣，更為球隊文化留下深遠影響。

「這是NBA很重要的一部分。這個圈子其實很小，大家彼此都認識，也逐漸熟悉彼此。到了最後，你總會遇到必須和朋友競爭的情況，有時甚至是自己的家人。」

對於即將再次見到湯普森與維金斯，柯爾仍相當期待，並給予兩人極高的評價。

目前效命於熱火隊的維金斯(後)。 歐新社

「能再次見到他們兩個真的很棒，無論是湯普森還是維金斯。他們都為勇士的總冠軍、球隊文化，甚至整支球隊的氛圍做出不可思議的貢獻。他們兩個都是非常好的人，也是非常棒的隊友，能夠再次見到他們，真的讓人很開心。」

事實上，湯普森同樣對重返灣區充滿期待，「我真的等不及回去，見到那些熟悉的面孔。不只是球員，還有防護團隊、裝備管理員、在看台和餐飲區工作的員工，以及清潔人員。我在灣區和洛杉磯都有一輩子的朋友，所以每次能回去，對我來說都非常特別。」

值得一提的是，熱火預計與勇士交手後留在舊金山，利用接下來兩天的休息時間，讓湯普森與維金斯有機會和昔日隊友、工作人員敘舊，隨後再前往沙加緬度挑戰國王。

湯普森過去效力勇士長達13個球季，與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）共同建立勇士王朝，生涯隨隊奪下4座NBA總冠軍。維金斯則在2020年加盟勇士，並於2022年冠軍之旅扮演關鍵角色，幫助球隊擊敗塞爾蒂克，奪下近年來的第4座總冠軍。