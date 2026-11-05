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NBA／寧願留布朗尼？「湖人棄將」首秀10分7籃板 補灌引爆尼克主場

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人棄將肯奈特轉戰尼克後首秀，僅替補出賽16分鐘，就繳出10分、7籃板表現。 法新社
湖人棄將肯奈特轉戰尼克後首秀，僅替補出賽16分鐘，就繳出10分、7籃板表現。 法新社

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湖人今年休賽季為了精簡陣容，最終留下詹姆斯LeBron James）兒子布朗尼Bronny James），卻將昔日首輪17順位的射手肯奈特（Dalton Knecht）釋出。沒想到，這位25歲湖人棄將轉戰衛冕軍尼克後，今日首秀僅替補出賽16分鐘，就繳出10分、7籃板的亮眼表現，更以一記華麗補灌點燃主場氣氛，幫助尼克以135：105痛宰公牛

肯奈特此役替補上場16分鐘，全場6投4中，包含2顆三分球，攻下10分、7籃板、1助攻及1火鍋。尤其披上尼克戰袍後的第一個進球，是在隊友外線出手落空後，積極衝搶進攻籃板，完成的雙手補灌，引爆麥迪遜廣場花園的歡呼聲。

「感覺非常棒。老實說，我當時太專注在比賽上，幾乎沒聽到什麼聲音。不過，能夠用補灌完成自己在這裡的第一個進球，真的很酷。我並不驚訝，我只是做好上場的準備。教練告訴我今天會進入出賽名單，那就代表我必須隨時做好準備。」

肯奈特進一步表示，「我認為自己是一名能在三個進攻層面得分的球員，我可以透過各種方式影響比賽。我也希望展現自己在球場另一端的能力，包括積極施壓持球者，以及爭搶防守籃板。」

事實上，肯奈特新秀賽季就曾在對陣爵士的比賽中狂轟37分，單場投進9顆三分球，一度被視為湖人撿到的寶，然而，2025年2月因黃蜂中鋒威廉斯（Mark Williams）交易案取消，讓肯奈特重新回到湖人後，始終無法找回穩定的上場機會。

上季肯奈特在54場出賽中，場均僅繳出4.2分、1.4籃板，平均上場時間約10分鐘，三分球命中率也下滑至34.2%，最終在今年10月21日遭湖人釋出。

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